نقابة الصحفيين السودانيين توثق: 7 صحفيين مفقودين و5 معتقلين في الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع

كشفت نقابة الصحفيين السودانيين، اليوم الأربعاء، عن انقطاع الاتصال مع سبعة صحفيين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدة أن أوضاعهم لا تزال مجهولة حتى الآن.

وأكدت النقابة في بيان، أن أكثر من 20 صحفيًا كانوا داخل الفاشر ومخيم أبو شوك للنازحين المحيط بها قبل اندلاع المواجهات الأخيرة بين الجيش والدعم السريع، مشيرة إلى أن 12 منهم تمكنوا من النجاة والوصول إلى منطقة طويلة غرب المدينة.

وأضافت النقابة أن 5 صحفيين لا يزالون رهن الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات الدعم السريع، من بينهم الصحفي معمر إبراهيم الذي اعتُقل بعد سيطرة القوات على المدينة، بينما اعتُقل الصحفيون الأربعة الآخرون في وقت سابق.

مطالبة بالإفراج الفوري

وطالبت النقابة بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المعتقلين لدى قوات الدعم السريع، والكشف عن مصير المفقودين وضمان سلامتهم، وتوفير ممرات آمنة للعاملين في المجال الإعلامي في مناطق النزاع، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والصحي للناجين”.

وأكدت النقابة أن ما جرى في الفاشر يمثل حلقة جديدة من الانتهاكات الواسعة ضد حرية الصحافة في السودان منذ اندلاع الحرب في إبريل/نيسان 2023.

يأتي ذلك وسط أوضاع إنسانية صعبة للسكان المدنيين في السودان، حيث تتفاقم المعاناة الإنسانية بالبلاد جراء استمرار حرب دامية بين الجيش والدعم السريع، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.