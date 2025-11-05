ولاية فيرجينيا تختار حاكمة جديدة.. مناهضة لسياسات ترامب وسعت لمقاضاته (فيديو)

انتُخبت الديموقراطية أبيغيل سبانبرغر حاكمة لولاية فيرجينيا الثلاثاء، في انتخابات تُعد بمثابة مقياس للأشهر التسعة الأولى من حكم دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وكانت العميلة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أبيغيل سبانبرغر (46 عاما) المرشحة الأوفر حظا في استطلاعات الرأي لتصبح أول حاكمة لهذه الولاية الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة والتي قادها الجمهوري غلين يونغكين على مدى السنوات الأربع الماضية.

وتعهدت سبانبرغر التي تقدّم نفسها حصنا ضد سياسة ترامب العدوانية لتقليص عدد الموظفين الفدراليين، أن تكون “حاكمة تدافع” عن آلاف العمال الفدراليين الذين تم تسريحهم من جانب وزارة الكفاءة الحكومية التي كانت يرأسها إيلون ماسك في عهد ترامب.