3 مصابين في اعتداء مستوطنين على مزارعين فلسطينيين جنوب الخليل (فيديو)

أصيب 3 فلسطينيين، مساء الأربعاء، برضوض وكدمات جراء اعتداء نفذته مجموعة من المستوطنين المسلحين على مزارعين في منطقة خلة الفرا غرب بلدة يطا جنوبي الخليل، وفق ما أفادت به مصادر محلية للجزيرة مباشر.

وقالت المصادر إن مستوطنين من مستعمرة “عتنائيل” هاجموا الأهالي في المنطقة، وأطلقوا قطعان ماشيتهم وأبقارهم في كروم العنب والأشجار المثمرة، ما تسبب في إتلاف مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية.

وأضافت أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح طفيفة تم علاجهم ميدانيا.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين أطلقوا النار باتجاه الأهالي أثناء محاولتهم التصدي للهجوم، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، خاصة مع وجود الأطفال والنساء في المنازل القريبة من موقع الاعتداء.

وتشهد مناطق جنوب الخليل تصاعدا في اعتداءات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين، خصوصا خلال موسم قطف الزيتون، وسط اتهامات للجيش الإسرائيلي بالتقاعس عن حماية السكان وتركهم عرضة لهجمات متكررة تستهدف أراضيهم وممتلكاتهم.