“سجود وأحضان”.. أسرة مصرية تتلقى خبرا مفاجئا خلال قرعة الحج بالإسماعيلية (فيديو)

شهدت محافظة الإسماعيلية المصرية لحظات مؤثرة، حين أُعلن عن فوز رجل وزوجته وشقيقته في قرعة الحج لعام 2026.

البداية كانت عندما سجد موسي الجبالي فرحا لاختيار زوجته في قائمة الفائزين بالقرعة، قبل أن يفاجأ وهو ساجد بسماع اسمه ثم اسم شقيقته ضمن الفائزين، لتعم الفرحة العارمة الأسرة بأكملها.

جرت مراسم القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج للعام 2026، والتي نظمتها مديرية أمن الإسماعيلية يوم الثلاثاء.

وتم تنفيذ إجراءات القرعة بحضور جميع المتقدمين للحج هذا العام، والبالغ عددهم 1186، لاختيار 366 حاجا وحاجة ممن تم اعتمادهم لأداء فريضة الحج، بينهم 4 تأشيرات مخصصة لأكبر المتقدمين سنا بالتزكية.

يُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن تلقي طلبات الحج للعام 2026 عبر موقعها الإلكتروني، خلال الفترة من 12 حتى 28 أكتوبر 2025.