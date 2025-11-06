“سجود وأحضان”.. أسرة مصرية تتلقى خبرا مفاجئا خلال قرعة الحج بالإسماعيلية (فيديو)
Published On 6/11/2025|
آخر تحديث: 04:45 AM (توقيت مكة)
شهدت محافظة الإسماعيلية المصرية لحظات مؤثرة، حين أُعلن عن فوز رجل وزوجته وشقيقته في قرعة الحج لعام 2026.
البداية كانت عندما سجد موسي الجبالي فرحا لاختيار زوجته في قائمة الفائزين بالقرعة، قبل أن يفاجأ وهو ساجد بسماع اسمه ثم اسم شقيقته ضمن الفائزين، لتعم الفرحة العارمة الأسرة بأكملها.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4“طلع البدر علينا”.. استقبال مبهج في ألمانيا للحجاج العائدين من مكة المكرمة (شاهد)
- list 2 of 4طقوس متوارثة.. هكذا يستقبل المصريون عودة الحجاج
- list 3 of 4كيف يعود الحجاج الإيرانيون إلى بلادهم في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير؟ (فيديو)
- list 4 of 4ضيوف الرحمن يختمون المناسك في ثالث أيام التشريق.. السعودية تعلن نجاح موسم الحج
جرت مراسم القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج للعام 2026، والتي نظمتها مديرية أمن الإسماعيلية يوم الثلاثاء.
وتم تنفيذ إجراءات القرعة بحضور جميع المتقدمين للحج هذا العام، والبالغ عددهم 1186، لاختيار 366 حاجا وحاجة ممن تم اعتمادهم لأداء فريضة الحج، بينهم 4 تأشيرات مخصصة لأكبر المتقدمين سنا بالتزكية.
يُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن تلقي طلبات الحج للعام 2026 عبر موقعها الإلكتروني، خلال الفترة من 12 حتى 28 أكتوبر 2025.
المصدر: الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية