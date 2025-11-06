البرهان: الحملة التي تقودها دول البغي والاستكبار ضد السودان ستنكسر والشعب سينتصر (فيديو)

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، أن الجيش سيمضي في القتال ضد الدعم السريع، مضيفا “ماضون في دحر الميليشيا المتمردة وتأمين حدود الدولة السودانية”.

وقال البرهان في كلمة خلال اجتماع مع “القيادة الجوالة” أمس الأربعاء: “نؤكد أن كل من يقاتل باسم هذا الشعب لن يُهزم ولن ينكسر”. وأضاف أن “الحملة التي تقودها دول البغي والاستكبار ضد السودان ستنكسر وسينتصر فيها الشعب السوداني”.

وتابع البرهان في كلمته بحضور قادة عسكريين “سنثأر للذين قتلوا وتم التنكيل بهم في الفاشر والجنينة والمناطق الأخرى التي اعتدى عليها المتمردون”.

وفيما يتعلق بالحرب التي يخوضها الجيش مع الدعم السريع قال البرهان إن “معركة الكرامة هي معركة الشعب السوداني ونقدر وقوف الشعب ومساندته للقوات المسلحة”.

الحرب في السودان

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حربا ومعارك مستمرة منذ منتصف إبريل/نيسان عام 2023، أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين وأزمات مجاعة وانتشار أمراض وأوضاع إنسانية صعبة.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأسبوع الماضي، أن نحو 13 مليون شخص أُجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الحرب الدائرة في السودان.

وقالت المفوضية في منشور على منصة إكس، يوم السبت، إن السودانيين “يتوقون إلى انتهاء الصراع، لكن إلى حين حدوث ذلك، هم بحاجة ماسّة إلى الدعم العاجل”.