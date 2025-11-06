القناة 12: إسرائيل تضع خططاً سرية لجولة قتال قريبة مع حزب الله

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال يستعد لخطوة تهدف إلى إضعاف “حزب الله“، وحمل الحكومة اللبنانية على توقيع اتفاق مستقر مع تل أبيب.

وأوضحت القناة، أن الجيش يستعد لاحتمال أن يُطلب منه الدخول في جولة قتالية جديدة في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن مسؤولين إسرائيليين كبارا، أكدوا وجود “خطط قائمة بالفعل”.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة نقلت رسالة إلى لبنان من أجل منع الأزمة بالطرق الدبلوماسية، لكنها في الوقت نفسه تدعم المخططات الإسرائيلية.

تنسيق مع واشنطن

وبحسب القناة، فإن الخطوة الجديدة تمت صياغتها عبر حوار وتنسيق مع واشنطن، حيث بعث الأمريكيون برسالة واضحة إلى اللبنانيين مفادها أنه “يجب التوصل إلى اتفاق ونزع سلاح حزب الله”، في إشارة إلى محاولاتهم لتجنب التصعيد عبر القنوات الدبلوماسية، مع التأكيد أنه “في حال فشل ذلك، ستدعم الولايات المتحدة تحركاً عسكرياً إسرائيلياً”.

وأشارت القناة إلى أن المبعوث الأمريكي توم باراك صرّح قبل نحو أسبوع قائلاً “لبنان ليس لديه وقت. يجب أن ينشر سلاحه بسرعة”.

وأوضحت القناة أن الهدف من القتال، إذا وقع، هو ضرب جهود إعادة الإعمار لدى حزب الله، والتأكيد له وللحكومة اللبنانية على أن إسرائيل جادة في نواياها ومطالبها بشأن نزع السلاح.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم “لن نسمح لحزب الله ببناء قوته، ولن يعودوا إلى 6 أكتوبر، سنزيد الهجمات ونعود إلى القتال إذا لزم الأمر”.

حصر السلاح بيد الدولة

وتحت ضغوط إسرائيلية أمريكية، أقرت الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس/آب الماضي حصر السلاح، بما في ذلك سلاح “حزب الله”، بيد الدولة.

ورحبت في الشهر التالي بخطة وضعها الجيش لتنفيذ القرار، غير أنها لم تحدد مهلة زمنية لتطبيقه، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإرضاء الحزب وقاعدته.

فيما رهن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم تسليم الحزب سلاحه بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى، وبدء إعادة الإعمار.