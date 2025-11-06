الناتو: روسيا تنتج ذخائر أكثر من كل دول الحلف (فيديو)

قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، إن روسيا تنتج ذخائر أكثر من كل دول الحلف، وشدد على ضرورة تكثيف إنتاج الحلف الدفاعي.

ودعا الأمين العام للناتو، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الخميس مع الرئيس الروماني نيكوشور دان، إلى ضرورة الاستعداد، وقال “يجب أن نبقى متأهبين وأن نكون على نفس مستوى جاهزية الخصوم”.

وجاء عقد المؤتمر الصحفي للرئيس الروماني نيكوشور دان والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى الناتو للصناعات العسكرية.

ويعقد المنتدى تحت شعار “إعادة تسليح الناتو – الابتكار، والتسريع، والاستدامة”، وينطلق المنتدى من القرار الذي اتُّخِذ في قمة الناتو بلاهاي في يونيو الماضي بزيادة الاستثمار في القدرات الدفاعية.

واشنطن تسحب مئات الجنود من رومانيا

وفي وقت سابق قلّل روته من أهمية انسحاب جزء من القوات الأمريكية من رومانيا الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي. وقال في بوخارست أمس الأربعاء “أعتقد حقا أننا نبالغ بعض الشيء في هذا الأمر. هذه التغيرات تحدث دائما”.

وأكد أن “الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا هو الأكبر منذ سنوات طويلة”، حتى بعد إعلان واشنطن الأسبوع الماضي تقليص وجودها العسكري على الحدود الشرقية لأوروبا.

وقال “ما زال حجم القوات الأمريكية في أوروبا أكبر مما كان عليه قبل عام 2022” حين بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا“.

ويُقدّر عدد الجنود الأمريكيين في رومانيا بنحو 1700، سيبقى منهم ما بين 900 و1000 بعد هذا التعديل، أما عدد الجنود الأمريكيين في أوروبا عموما فيقدر بنحو 85 ألف جندي.