الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

“الوضع الحالي خطير”.. إسرائيل تعلن الحدود مع مصر “منطقة عسكرية مغلقة” وبن غفير يعلّق

وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر قرارا بتحويل المنطقة الحدودية مع مصر إلى "منطقة عسكرية مغلقة" (غيتي)

سيد توكل

Published On 6/11/2025
|
آخر تحديث: 02:12 PM (توقيت مكة)

حفظ

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أصدر قرارا بتحويل المنطقة الحدودية مع مصر إلى “منطقة عسكرية مغلقة”، في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن “الحرب ضد كل من يحاول التسلل أو تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة“.

وقال كاتس، خلال اجتماع أمني مخصص لمتابعة ملف تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المسيرة “هذه العمليات تشكل خطرا مباشرا على أمن الدولة، وتهدف إلى تسليح أعدائنا في غزة”.

وأضاف كاتس أن “الوضع الحالي خطير ولا يمكن أن يستمر”، وأن الجيش سيتخذ جميع الإجراءات لمنع ذلك.

وفي الأشهر الأخيرة، ادعى الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة إحباط محاولات لتهريب أسلحة باستخدام طائرات مسيّرة، لكنه لم يكشف عن مصدر هذه الأسلحة ولا الجهة التي تتلقاها.

بن غفير يشيد بالقرار

ومن جانبه، أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بقرار كاتس، واعتبره “خطوة أمنية حازمة وصحيحة تعكس فهما واقعيا لخطورة التهريب عبر الحدود المصرية”، زاعما أن تلك الأنشطة “تُستخدم لأغراض إرهابية تستهدف أمن إسرائيل“.

ويأتي هذا التحرك في ظل وقف إطلاق نار سارٍ بين تل أبيب وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتخرقه إسرائيل يوميا مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + هيئة البث الإسرائيلية

إعلان