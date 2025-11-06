“الوضع الحالي خطير”.. إسرائيل تعلن الحدود مع مصر “منطقة عسكرية مغلقة” وبن غفير يعلّق

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أصدر قرارا بتحويل المنطقة الحدودية مع مصر إلى “منطقة عسكرية مغلقة”، في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن “الحرب ضد كل من يحاول التسلل أو تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة“.

وقال كاتس، خلال اجتماع أمني مخصص لمتابعة ملف تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المسيرة “هذه العمليات تشكل خطرا مباشرا على أمن الدولة، وتهدف إلى تسليح أعدائنا في غزة”.

הנחיתי את צה"ל להפוך את השטח הצמוד לגבול ישראל-מצרים לשטח צבאי סגור ולשנות בהתאם את הוראות הפתיחה באש כדי להילחם באיום הרחפנים שמסכן את ביטחון המדינה. במקביל סיכמתי עם ראש השב"כ דוד זיני כי השב"כ יפעל להגדרת איום הברחות האמל"ח עם רחפנים כאיום טרור. הברחות הנשק באמצעות רחפנים הם… pic.twitter.com/hprKhpupkt — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) November 6, 2025

وأضاف كاتس أن “الوضع الحالي خطير ولا يمكن أن يستمر”، وأن الجيش سيتخذ جميع الإجراءات لمنع ذلك.

وفي الأشهر الأخيرة، ادعى الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة إحباط محاولات لتهريب أسلحة باستخدام طائرات مسيّرة، لكنه لم يكشف عن مصدر هذه الأسلحة ولا الجهة التي تتلقاها.

מברך את חברי שר הביטחון ישראל כ"ץ על ההחלטה החשובה להכריז על גבול מצרים כשטח צבאי סגור – מתוך הבנה כי ההברחות המתבצעות בו נעשות לשם מטרות טרור. השר כ"ץ מייצג תפיסה ביטחונית נחושה, של יציאה מהקונספציה, עם הסתכלות בריאה למציאות בעיניים. יישר כח. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 6, 2025

بن غفير يشيد بالقرار

ومن جانبه، أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بقرار كاتس، واعتبره “خطوة أمنية حازمة وصحيحة تعكس فهما واقعيا لخطورة التهريب عبر الحدود المصرية”، زاعما أن تلك الأنشطة “تُستخدم لأغراض إرهابية تستهدف أمن إسرائيل“.

ويأتي هذا التحرك في ظل وقف إطلاق نار سارٍ بين تل أبيب وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتخرقه إسرائيل يوميا مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.