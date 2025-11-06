بلا مقاعد أو دورات مياه.. مدرسة في إدلب تفتقر لأدنى الإمكانيات (شاهد)

يروي طلاب مدراس في ريف إدلب معاناتهم جراء افتقار صرحهم التعليمي للإمكانيات الأساسية التي تساعد الطلاب على تلقي العلم بشكل مريح ومناسب لأعمارهم.

ففي قرية معرشمارين بريف إدلب الجنوبي تفتقر مدرسة سورية لأبسط المقومات التعليمية، كالأبواب والشبابيك، إذ يضطر الطلاب لإحضار قطع من الأقمشة معهم للجلوس عليها، وإذا أراد أحدهم الذهاب لقضاء حاجته يواجه مشكلة بسبب عدم وجود دورات مياه بالمدرسة.

وقال أحد الطلاب للجزيرة مباشر: “لا نفهم من المعلم كثيرًا، إذ نضطر للجلوس على الأرض الباردة ومع اقتراب موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة سنواجه مشاكل كبرى”.