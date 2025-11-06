جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا إلى سكان قرى في جنوب لبنان

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي “إنذاراً عاجلاً” إلى سكان عدد من القرى في جنوب لبنان، طالبهم فيه بإخلاء مبانٍ محددة فوراً، بزعم أنها تُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية.

وقال جيش الاحتلال في بيان، اليوم الخميس، إن قواته ستهاجم خلال الفترة القريبة القادمة، بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان، بدعوى التصدي لمحاولات الحزب “إعادة بناء أنشطته في المنطقة”.

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

وحدد البيان قرى: الطيبة، وطير دبا، وعيتا الجبل (الزط) كمناطق مستهدفة، داعياً سكان مبان محددة والمباني المجاورة لها إلى مغادرتها فوراً، والابتعاد لمسافة لا تقل عن 500 متر حفاظاً على سلامتهم، محذراً من أن البقاء في تلك المواقع يعرض حياتهم للخطر.

وصعّدت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة هجماتها على لبنان بما يشمل عمليات اغتيال لعناصر تدعي أنها من “حزب الله”، وشن أحزمة نارية في مناطق شرق وجنوب البلاد، بذريعة استهداف بنى تحتية عسكرية للحزب.