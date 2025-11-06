وفد من حماس يلتقي رئيس الاستخبارات التركية

التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة القيادي خليل الحية، مع رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن. وبحث الجانبان أحدث التطورات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

وأوضحت الحركة في بيان، اليوم الخميس، أن اللقاء تطرق إلى استمرار القصف الإسرائيلي وإغلاق المعابر، بما في ذلك معبر رفح، وتعطيل دخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية، إلى جانب احتياجات إعادة بناء البنية التحتية من شبكات الطرق والصرف الصحي والكهرباء.

نتائج لقاءات الفصائل الفلسطينية

وشكر الحية تركيا على دورها في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب، مؤكدا أهمية استمرار دعم أنقرة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

كما أطلع الحية الجانب التركي على نتائج لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، التي أكدت ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من غزة، وفتح جميع المعابر تمهيدا لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار الشامل.

وشدد الحية في ختام اللقاء على وجوب ضغط الوسطاء والجهات الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.