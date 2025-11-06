الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

حماس تعلّق على مشهد بن غفير “الاستفزازي” في النقب

إيتمار بن غفير
Published On 6/11/2025

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، ما وصفته بـ”المشهد الاستفزازي” الذي قام به الوزير المتطرف إيتمار بن غفير في النقب، حيث حضر شخصيا لتسليم أوامر هدم وإخلاء لعائلات بدوية، ووصفت الحركة هذا التصرف بأنه “تجسيد صارخ للإرهاب المنظم والعنهجية” التي تنتهجها حكومة الاحتلال.

وأكدت حماس في بيان أن استقواء الاحتلال على التجمعات المدنية البدوية وتهديدهم بفقدان مأواهم هو “حلقة من حلقات التنكيل المنهجي والتمييز العنصري”.

ولفتت إلى أن نهج حكومة الاحتلال “القمعي والفاشي سيجلب المزيد من العواقب والتبعات الميدانية الخطيرة”.

ووجهت حماس نداء عاجلا للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل الفوري “للجم الاحتلال عن استمرار خططه للهدم والتهجير”.

ودعت جماهير الشعب الفلسطيني إلى التضامن الفوري مع الأهالي البدو في النقب والمناطق المتضررة كافة.

المصدر: الجزيرة مباشر

