حماس تعلّق على مشهد بن غفير “الاستفزازي” في النقب
أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، ما وصفته بـ”المشهد الاستفزازي” الذي قام به الوزير المتطرف إيتمار بن غفير في النقب، حيث حضر شخصيا لتسليم أوامر هدم وإخلاء لعائلات بدوية، ووصفت الحركة هذا التصرف بأنه “تجسيد صارخ للإرهاب المنظم والعنهجية” التي تنتهجها حكومة الاحتلال.
وأكدت حماس في بيان أن استقواء الاحتلال على التجمعات المدنية البدوية وتهديدهم بفقدان مأواهم هو “حلقة من حلقات التنكيل المنهجي والتمييز العنصري”.
ولفتت إلى أن نهج حكومة الاحتلال “القمعي والفاشي سيجلب المزيد من العواقب والتبعات الميدانية الخطيرة”.
حرب على الكل الفلسطيني.. وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال برفقة قوة من شرطة الاحتلال يوزع إخطارات هدم في النقب جنوب فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/kjNJJpfFHm
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 6, 2025
ووجهت حماس نداء عاجلا للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل الفوري “للجم الاحتلال عن استمرار خططه للهدم والتهجير”.
ودعت جماهير الشعب الفلسطيني إلى التضامن الفوري مع الأهالي البدو في النقب والمناطق المتضررة كافة.