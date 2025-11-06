شهيد و3 مصابين إثر غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان (شاهد)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين في حصيلة أولية إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة طورا بقضاء صور جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية في وقت سابق بشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة مفتوحة تقع بين بلدتي طورا والعباسية (حي الوادي) جنوبي البلاد.

وأدى الاستهداف إلى هلع وخوف لدى الطلاب في مدارس معركة والعباسية وطورا وصور، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان للتأكد من عدم وجود إصابات محتملة.

تبرير إسرائيلي وتصعيد للتهديدات

في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الهجوم، زاعما أنه استهدف مقاتلين من حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي “هاجمنا ‘مخربين’ عملوا داخل بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة صور بجنوب لبنان“. وادعى أن “أنشطة أفراد حزب الله داخل البنية التحتية في منطقة صور تمثل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”. وشدد على أنه “سيواصل العمل على إزالة أي تهديد يستهدف الأراضي الإسرائيلية”.