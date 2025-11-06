صور جوية تظهر دمارا واسعا في بني سهيلا ومحيط الخط الأصفر في خان يونس (فيديو)

كشفت صور جوية خاصة بقناة الجزيرة مباشر حجم الدمار الهائل الذي لحق بمنطقة دوار بني سهيلا ومحيط الخط الأصفر شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، بعد عامين من القصف الإسرائيلي المتواصل الذي حوّل المنطقة إلى كتل من الركام.

وأظهرت صور جوية لمناطق في خان يونس، دمارا كبيرا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وبيّنت الصور أن المنطقة قد فقدت ملامحها بصورة كاملة وتحولت الشوارع إلى طرق مدمرة، وسويّت المنازل بالأرض جراء الغارات العنيفة والمتتالية التي استهدفت المنطقة منذ بداية الحرب.

وتغيرت ملامح المنطقة، وبدت المباني والمدارس والدور السكنية ركاما على الأرض، فيما بدت مئات المباني مقصوفة ومدمرة، والركام يحيط بها وقد أضحت خرابا.

وبدت أكوام الأنقاض وسط مظاهر الدمار الكبيرة وقد أغلقت الطرق التي كانت معروفة لأصحاب المنطقة، ويبدو هذا المشهد مكررا في كل شارع بالمنطقة.

ومنذ 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت إسرائيل بوضع مكعبات إسمنتية صفراء على طول ما يعرف بـ”الخط الأصفر” وهو خط انسحابها الأول من مناطق داخل غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر.

وشنت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و875 فلسطينيا وإصابة نحو 170 ألفا و679 فلسطينيا، معظمهم أطفال ونساء، ودمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.