ظهور مفاجئ لأغنية شعبان عبد الرحيم في نيويورك بعد فوز ممداني (شاهد)

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل، بعد تداول مقطع ساخر ظهر فيه الممثل والناشط الأمريكي جاكوب برجر، وهو يرقص على أنغام أغنية “أنا بكره إسرائيل” للمغني المصري الراحل شعبان عبد الرحيم، وذلك عقب إعلان فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك.

وعلق برجر على المقطع الخاص به قائلا “النشيد الرسمي لمدينة نيويورك الآن بعد أن أصبح زهران عمدة مدينتنا”.

والأربعاء، فاز الاشتراكي الديمقراطي زهران ممداني، بانتخابات عمدة نيويورك، ليصبح أول مسلم يتولى المنصب في المدينة التي تضم أكبر جالية يهودية في مدينة بالعالم.

ويعد ممداني داعما قويا لفلسطين، ومنتقدا لاذعا لإسرائيل وحرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في غزة.