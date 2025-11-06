غزة.. 75 ألف شخص في مدارس الأونروا يعيشون أوضاعا مأساوية (فيديو)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن 75 ألف مواطن فلسطيني يعيشون في 100 مبنى تابع لها في ظروف إنسانية صعبة، بسبب التكدس والشح في مقومات الحياة الأساسية، وذلك بعد استهداف المباني من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مدار عامين من الحرب.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر بعض النازحين وهم يفترشون الأرض في فناء مدرسة، بعد امتلاء الأبنية والغرف الدراسية بمواطنين دُمِّرت منازلهم.

وقالت نازحة فلسطينية: “أعيش في خيمة وزوجي مريض سرطان، وتداهم الحشرات المختلفة مكان نومنا، وتتكون عائلتي من 9 أشخاص، كما نعاني من صعوبة في الحصول على المياه والطعام”.

وأوضحت أخرى: “معاناتنا لا يمكن لعقل تصورها. نعيش 3 عائلات في خيمة واحدة، وهذه ليست حياة، لا يوجد لدينا فراش، ومع دخول فصل الشتاء ستزداد معاناتنا، لكننا مجبورون”.

وطالبت النازحة المسؤولين بتوفير الخيام، ومساعدتهم بتوفير الطعام والشراب “لا نقول نريد أن نعيش كما كنا بالماضي، ولكن على الأقل أن يحموا أطفالنا من برد الشتاء، ويوفروا ملابس شتوية للأطفال، تخيّل ولد يلبس نصف كم في عز الشتاء”.

وأشارت إلى الطوابير المزدحمة على دورات المياه والتكيات إلى جانب معاناة البحث عن مياه صالحة للشرب.

ولفتت نازحة ثالثة إلى أن حلمها أصبح فقط أن يعيش أطفالها مثل باقي أطفال العالم “أنا أم لستة أطفال وزوجي ليس معي. ترجيت العالم لكي أستر نفسي. أخاف من فصل الشتاء القادم. تمكنّا من الحصول على قليل من الخبز لكنه لن يكفي العائلة المكونة من 15 فردًا”.

وقال رجل: “لم يعد الكلام يفيد، فكثيرًا ما تحدثنا، يوميًّا اصطحب ابني للمشفى بسبب الأمراض، فنحن مظلومون، قُصفت منازلنا ودُمرت بيوتنا، وطفلي عمره 22 يوما، ولا نملك الطعام ولا الشراب”.

واستعرض الرجل مع مراسل الجزيرة مباشر خيمته المهترئة التي لا تقي من برد الشتاء ولا من حرّ الصيف.