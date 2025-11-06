مشاهد جوية تكشف الآثار المدمرة لإعصار “كالمايغي” في الفلبين (فيديو)
Published On 6/11/2025|
آخر تحديث: 07:32 AM (توقيت مكة)
أعلن الرئيس الفلبيني حالة الطوارئ في البلاد بعد أن خلف الإعصار “كالمايغي” نحو 140 قتيلا ومفقودا.
وأكد مكتب الدفاع المدني الوطني مقتل 114 شخصا، لكن هذا العدد لا يتضمن 28 وفاة إضافية سجلتها السلطات الإقليمية في سيبو.
غمرت المياه بلدات بأكملها في هذه المقاطعة المتضررة بشدة، وتسلق السكان إلى أسطح المنازل للهروب من المياه الموحلة التي جرفت سيارات وشاحنات وحتى حاويات شحن ضخمة.
ووصل الإعصار كالمايغي إلى الفيليبين قبيل منتصف ليل الاثنين، وحطَ في مقاطعة جزر ديناغات قبل أن يعبر الأرخبيل نحو الغرب. وهو الآن في طريقه إلى فيتنام التي يتوقع أن يصل إليها مساء الخميس.
وفي المجموع تم إجلاء حوالى 400 ألف شخص بشكل وقائي من مسار الإعصار.
ويضرب الفيليبين أو يقترب منها نحو 20 إعصارا وعاصفة سنويا، وغالبا ما تُلحق الأضرار الأكبر في أفقر مناطق البلاد.
المصدر: الجزيرة مباشر + الفرنسية