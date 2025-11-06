ميس ريتشيل تكرم أطفال غزة على منصة تكريمها (فيديو)

أطلت مقدمة برامج الأطفال الشهيرة ميس ريتشل بفستان يحمل رسومات مستوحاة من رسومات أطفال غزة –كما وصفته مجلة غلامور– خلال تكريمها ضمن حفل أفضل نساء العالم لعام 2025 والذي تنظمه المجلة سنويًا.

الفستان تزين بنقوش خطها أطفال فلسطينيون، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا لما تحمله من رسالة تضامن إنساني مع معاناة أطفال غزة.

وقالت ريتشل أثناء الحفل: “مرحبا يا أطفال، يشرفني جدا ان أطع أعمالكم الفنية الجميلة على فستاني، آن لدي رسم لحمامتك الجميلة، أحمد لدي صورك الرائعة، راما لدي عملك الفني هنا، لونا دي عملك هنا، وبعد ذلك لدي رسم رنا هنا، وعلى ظهر الفستان، هناك رسم لحمامات محمد، ولدي قارب شهد، لدي رسم مناظر طبيعية لسارة، ودعني أريك.. ورهف على الظهر، إنه جميل جدًا دعوني أوريكم إياه”.

وأردفت: “لدي صوركم جميعًا، وأنا أعرضها وأعرف الجميع بأصحاب هذا الفن الجميل، وأخبر الجميع بكل شيء عنكم، وأنا فخورة بكم للغاية”.

وعند لحظة التكريم وبصوت أوشك على البكاء قالت ميس ريتشل “أرتدي هذا الفستان الذي يحمل رسومات أطفال غزة، وهؤلاء الأطفال رائعون حقًا، إنهم طيبون وأذكياء للغاية، وأنا أعرف جميع أسمائهم وقصصهم”.

وأشارت إلى معاناة الأطفال الفلسطينيين، فبعضهم فقد عائلته في الإبادة الجماعية، وآخرون فقطوا أطرافهم، مضيفة: “أريد أن أقول للعالم أن أخواتي ليسوا مجرد أرقام، إنهم أقمار، إنهم مثل النجوم، إنهم يلمعون ويتألقون”.