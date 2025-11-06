نادي الأسير: الاحتلال يحوّل اعتقالات الليل إلى إرهاب منظم ويعدم مسنّة في رام الله

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ عمليات إرهاب منظم بحق عائلات المعتقلين الفلسطينيين، ضمن حملات الاعتقال اليومية التي تنفذها بشكل منهجي، لا سيما خلال ساعات الليل والفجر، مشيرا إلى أن تلك الحملات تترافق مع اعتداءات وحشية تشمل الضرب المبرح وإطلاق النار واستخدام الكلاب البوليسية.

وأوضح النادي في بيان، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال تتعمد تخريب وتدمير منازل المواطنين أثناء الاقتحامات، في إطار سياسة “تدفيع الثمن” التي تحولت إلى نهج ثابت تمارسه منظومة الاحتلال وجيشه إلى جانب المستوطنين، وتشمل سرقة ومصادرة الممتلكات، واستخدام المدنيين رهائن لبثّ الرعب في نفوس العائلات الفلسطينية.

وجاء بيان نادي الأسير عقب ليلة من الاقتحامات الواسعة نفذ خلالها جيش الاحتلال عمليات تحقيق ميداني واعتقالات شملت عشرات المواطنين في مناطق متعددة، وأسفرت عن استشهاد المسنّة هنية حنون من بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله، بعد اقتحام منزلها ومنزل نجلها واعتقال حفيدها والاعتداء على أفراد العائلة، مما تسبب في إصابات وتخريب كبير في المنزلين.

“مستوى التوحش الإسرائيلي بلغ حدا غير مسبوق”

وأكد النادي أن مستوى التوحش الإسرائيلي في عمليات الاعتقال، بلغ حدا غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، حيث ترافقها عمليات إعدام ميدانية وتعذيب واعتداءات قاسية، في مشهد يعكس ما وصفه بـ”جوهر السياسة الإجرامية” التي ينفذها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وأشار نادي الأسير إلى أن حملات الاعتقال في الضفة الغربية، إلى جانب التحقيقات الميدانية المتواصلة منذ بدء الحرب، طالت نحو 20500 مواطن فلسطيني من مختلف الفئات، بينهم أطفال ونساء ومسنّون، مما يؤكد أن الاعتقال أداة مركزية في الحرب المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني.

وحمل النادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة استشهاد المسنّة هنية حنون، وعن الانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين وعائلاتهم، مؤكدا أن استمرار هذه السياسات يشكل دليلا إضافيا على الطبيعة الإجرامية للاحتلال وأجهزته العسكرية والأمنية.

ودعا نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، ووقف حالة العجز الدولي أمام ما وصفه بـ”توحش منظومة الاحتلال”، الذي بلغ ذروته منذ بدء حرب الإبادة ضد الفلسطينيين.