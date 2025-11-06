ناشطون: يوتيوب يشنّ إبادة على أرشيف الإبادة! (شاهد)

اتهم ناشطون منصة يوتيوب بأنها تمارس إبادة كبرى ضد المحتوى الفلسطيني، إذ كشف موقع ذا إنترسبت الأمريكي، أن يوتيوب حذف قنوات لثلاث منظمات إنسانية كبرى معنية بحقوق الإنسان، ما أدى لحذف أكثر من 700 مقطع فيديو يوثق جرائم الحرب الإسرائيلية.

وأوضح التقرير أن الحذف أيضًا شمل تحقيقات عن استشهاد شيرين أبو عاقلة، وأفلامًا توثق استشهاد أطفال في غارة إسرائيلية، وشهادات لفلسطينيين تعرضوا للتعذيب الشديد على يد جنود الاحتلال، الأمر الذي أثار قلقا عالميا على مصير التوثيقات التي استشهد صحفيون في سبيل توثيقها.

وبررت غوغل الشركة المالكة ليوتيوب ما حدث بأنه امتثال لعقوبات الإدارة الأمريكية على هذه المنظمات، لتعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.

على جانب آخر نسقت غوغل مع حملة نظمها خبراء تكنولوجيا إسرائيليون لإزالة محتوى ينتقد بلادهم.

غضب إلكتروني

وقالت منظمة الميزان التي حذفت قناتها من على يوتيوب في منشور: “يتم إسكاتنا. في الشهر الماضي، علق يوتيوب حسابات مؤسسة الميزان، ومنظمة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وحذف ساعات من اللقطات التي توثق انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي في فعل مخجل من الرقابة”.

وعلق الصحفي روبرت إنلاكش: “حذف يوتيوب كل تغطيتي لقيام جنود إسرائيليين بإطلاق النار على مدنيين، بما في ذلك استهداف أطفال في بث مباشر، إضافة إلى حذف حسابي بالكامل. لم تسجل أي مخالفة لإرشادات المجتمع، وقد أعطوني ثلاثة أعذار مختلفة. ثم قامت غوغل بحذف بريدي الإلكتروني ورفضت الرد على طلبات الاستئناف”.

أما الحقوقية ميشيل كليهزان فأشارت إلى أن هذا إنذار خطير قائلة “اتخذوا خطوات فورية لحماية موادكم الإعلامية. لا تثقوا بهذه المنصة أو بميتا أو بأي حسابات لدى غوغل، فجميع هذه الشركات الثلاث تديرها جهات صهيونية وستفعل أي شيء بما في ذلك تدمير ممتلكاتكم الشخصية الموجودة على ملفاتكم الإلكترونية، لإخفاء حقيقة أن الصهاينة ارتكبوا إبادة جماعية”.

ودون حساب يدعى كريسانا: “غوغل ويوتيوب. عليكم أن تشعروا بما هو أكبر من مجرد شعور بالعار على كونكم تغطون عن إبادة جماعية وتسكتون من يتحدثون عنها. هذا شر مقزز ويجب أن تحالوا جميعا إلى محكمة لاهاي”.