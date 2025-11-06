نجوم هوليود يحتفون بفوز زهران ممداني (شاهد)

لطالما مثلت مدينة نيويورك بوابة رئيسية للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فخلال القرن الماضي استقبل ميناء المدينة الملايين من المهاجرين عبر جزيرة إليس، والتي كانت رمزا لبدء حياة جديدة في العالم، لتصبح نيويورك بوتقة انصهار الأعراق. ولعل أبرز هذه المظاهر فوز زهران ممداني بمنصب عمدة المدينة.

وكان ممداني قد أكد في خطاب انتصاره أن المدينة بنيت على أيدي المهاجرين وسيقودها مهاجر بدء من اليوم “نيويورك مدينة ستظل للمهاجرين، بناها المهاجرون، يديرها المهاجرون، ومنذ هذه الليلة قادتها من المهاجرين”.

ومن أبرز من احتفل بفوز ممداني المخرج سبايك لي وهو أشهر المخرجين في هوليود، وكذلك النجمة جوليان مور.

أما الممثلة اليهودية الشابة هانا إينبايندر ردت بإقتباس من كلمات ممداني قائلة: “نرد على حكم رجل أعمال بنفس القوة التي يخشونها”.

واحتفى كذلك الممثل الشاب اليهودي براندون فلين بفوز عمدة نيويورك الجديد من الأصول المهاجرة.