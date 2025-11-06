هربت وحيدة من جحيم الفاشر بعد أن فقدت ابنها الوحيد.. نازحة سودانية تروي رحلتها بالدموع (فيديو)

بدموع وحسرة روت نازحة سودانية قصة هروبها من جحيم مدينة الفاشر بعد أن فقدت ابنها وهربت وحيدة على أمل أن تنقذ نفسها مما يتعرض له الأهالي على أيدي قوات الدعم السريع.

وأشارت النازحة حنان عبد الرحمن إلى تعرضها للإهانة والإذلال والحرمان من أبسط الحقوق قائلة “لا يوجد لدينا بطانية أو فرش وإن وجدت تكون صغيرة للغاية، إهانة بشرية لا يمكن وصفها”.

وأضافت أنه في الشهر التاسع من هذا العام وبينما عادت إلى منزلها من عملها، وجدت جثة ابنها بالمنزل الذي دُمّر بالكامل “وجدت الناس يصرخون وأنا أصرخ وهربت من الفاشر”.

وحول الوضع الاقتصادي قالت إنهم لم يتمكنوا من شراء المواد التموينية بسبب غلاء الأسعار، وحتى علف الحيوانات لم تتمكن من شرائه بسبب غلاء الأسعار الفاحش.

وحول رحلة الهروب قالت “كان معنا حوالي 9 رجال، أوقفوهم وعذبوهم بشكل صعب للغاية”.

الصحة العالمية توثق مجاعة

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، وجود مجاعة بمدينة الفاشر السودانية، محذرا من خطر انتشارها إلى مناطق أخرى من البلاد.

جاء ذلك في تدوينة نشرها غيبريسوس عبر منصة إكس، استنادا إلى التقارير الأخيرة الصادرة عن نظام تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل التابع للأمم المتحدة.

وقالت التقارير إن المجاعة تأكدت في مدينتي الفاشر وكادقلي مع انهيار كامل لسبل العيش، ومستويات عالية للغاية من سوء التغذية، والموت جوعا.