واشنطن تدعو مجلس الأمن لرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته قبل “زيارة تاريخية”

أفاد مصدر دبلوماسي للجزيرة بأن الولايات المتحدة دعت إلى إجراء تصويت اليوم الخميس في مجلس الأمن الدولي لشطب العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قد أفادت، أمس الأربعاء، بأن المسؤولين الأمريكيين يسعون لرفع العقوبات قبل أن يستضيف الرئيس دونالد ترامب نظيره السوري في واشنطن يوم الاثنين، في زيارة تاريخية إلى البيت الأبيض هي أول زيارة من رئيس سوري للعاصمة الأمريكية منذ استقلال سوريا عام 1946.

ولإقرار المشروع، يتطلب الأمر دعم 9 أعضاء وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية: الصين، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة.

ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تنضم سوريا، خلال زيارة الشرع لواشنطن، إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والذي يضم نحو 80 دولة تعمل على منع عودة التنظيم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، الأحد، إن الرئيس السوري أحمد الشرع “قد يأتي إلى البيت الأبيض وهو يعمل بجد”.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في ساعة متأخرة من مساء الأحد، عند سؤاله عن الرئيس السوري وهل قام بدعوته لزيارة الولايات المتحدة “رفعنا العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، وسمعت أن الرئيس الشرع يقوم بعمل جيد جدا”.