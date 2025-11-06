ويتكوف: سنعلن اليوم عن انضمام دولة جديدة لاتفاقات أبراهام (فيديو)

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف خلال مشاركته في منتدى للأعمال في فلوريدا إنه سيكشف مساء اليوم الخميس عن انضمام بلد جديد إلى “اتفاقات أبراهام”، دون أن يذكر اسم هذه الدولة.

واتفاقات أبراهام هي سلسلة اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وأربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وُقّعت في النصف الثاني من عام 2020، وتُعد أول مسار علني للتطبيع العربي الإسرائيلي في القرن الحادي والعشرين.

واختير اسمها، وفق مهندسيها، للدلالة على الروابط التاريخية بين العرب واليهود لانتمائهم إلى الجدّ المشترك النبي إبراهيم عليه السلام.

وعلى إثر التوقيع، فُتحت ممثليات دبلوماسية إسرائيلية في كل من الدول الموقعة، وربطت خطوط جوية مباشرة بين تل أبيب وبين تلك الدول.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وبشأن إعادة الإعمار والتنمية قال ويتكوف إن “خطة التطوير التي وضعناها لغزة رائعة وأفضل من أي خطة سابقة”.

وقال المبعوث الأمريكي “نأمل أن تفي حماس بوعدها بنزع سلاحها”، مؤكدا “نعمل على عملية نزع سلاح حماس التي قالت إنها ستحتاج إلى القوات الدولية لتسلمها السلاح”.

واعتبر أن “مسألة الـ200 مقاتل التابعين لحماس والعالقين في رفح ستكون اختبارا بشأن نزع سلاح الحركة”.

وقال ويتكوف بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة “ليس هناك صفقة مثالية للجميع”.