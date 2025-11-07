الرئيس اللبناني: ما قامت به إسرائيل في الجنوب “جريمة” ونتمسك بالتفاوض (فيديو)

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن “ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان جريمة مكتملة الأركان وفق القانون الدولي الإنساني”، مؤكدا أن “إسرائيل لم تدخر جهدا لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين”.

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية، الخميس، أنه “كلما عبر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل، كلما أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتمادت في خرقها لالتزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية”.

وأضاف: “مرّ قرابة العام منذ دخل وقف إطلاق النار حيز النفاذ. وخلال تلك الفترة، لم تدخر إسرائيل جهدا لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين… وصلت رسالتكم”.

ورغم وقف إطلاق النار، خرقت إسرائيل الاتفاق الساري مع (حزب الله)، أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

خيار التفاوض

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة اللبنانية، وزير الإعلام بول مرقص في مؤتمر صحفي، الخميس، إن “الرئيس شدد أن خيار التفاوض هو النتيجة المتاحة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال”.

وأكد لاحقا في تصريحات للجزيرة مباشر أن “قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية فقط”.

وشدد على أن بلاده “ملتزمة بمواصلة العمل بالوسائل السياسية والدبلوماسية من أجل وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية”، مشيرا إلى أن “خيار الحرب تحت أي مسمى لم يؤد إلى نتيجة ولم يعد في قدرة اللبنانيين احتمال المزيد من المعاناة والقهر والعذاب”.

وأضاف أن “الرئيس أكد أن خيار التفاوض يلقى تأييدا وطنيا واسعا ودعما من المجتمع الدولي الذي يحتاج لبنان إليه لتفعيل عملية النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار”.

وتابع: “الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات في موعدها وعلى الحفاظ على حقوق غير المقيمين بالانتخاب”.

ولفت إلى أن “الاعتداءات الإسرائيلية تعوق استكمال الجيش بسط سيطرته بالجنوب”، مضيفا مع ذلك بأنهم “واثقون من قدرة الجيش على الانتشار وبسط سيطرته على الجنوب وفق الخطة الزمنية المحددة”.

وأشار إلى أن “الجيش أحرز تقدما في خطة حصرية السلاح بيد الدولة رغم الاعتداءات الإسرائيلية”.