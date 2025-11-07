الأخبار|أمريكا

القوات الأمريكية تقصف قاربا في البحر الكاريبي (فيديو)

مدة الفيديو 00 دقيقة 19 ثانية 00:19
Published On 7/11/2025

حفظ

أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، صباح الجمعة أنّ الولايات المتّحدة شنّت ضربة عسكرية جديدة “قاتلة”، ضد إحدى سفن “تهريب المخدّرات” في المياه الدولية لمنطقة البحر الكاريبي أسفرت عن مقتل 3 كانوا على متنها.

في منشور على منصة إكس قال الوزير إن العملية تمت “بتوجيه من الرئيس ترامب“.

وأوضح أن السفينة المستهدفة كانت معروفة لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية بتورطها في عمليات تهريب مخدرات غير مشروعة، وكانت تسلك مسارًا معروفًا لشبكات التهريب في المنطقة، مضيفًا أن ثلاثة من عناصر “إرهابيي المخدرات” لقوا مصرعهم خلال العملية التي جرت في المياه الدولية، دون وقوع إصابات بين القوات الأميركية.

وأكد هيغسيث أن “نصف الكرة الغربي لم يعد ملاذًا آمنًا لإرهابيي المخدرات الذين يهددون المجتمع الأميركي”، مشددًا على أن وزارة الحرب ستواصل ملاحقتهم والقضاء عليهم أينما وجدوا.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان