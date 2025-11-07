القوات الأمريكية تقصف قاربا في البحر الكاريبي (فيديو)

أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، صباح الجمعة أنّ الولايات المتّحدة شنّت ضربة عسكرية جديدة “قاتلة”، ضد إحدى سفن “تهريب المخدّرات” في المياه الدولية لمنطقة البحر الكاريبي أسفرت عن مقتل 3 كانوا على متنها.

As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops. Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 7, 2025

في منشور على منصة إكس قال الوزير إن العملية تمت “بتوجيه من الرئيس ترامب“.

وأوضح أن السفينة المستهدفة كانت معروفة لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية بتورطها في عمليات تهريب مخدرات غير مشروعة، وكانت تسلك مسارًا معروفًا لشبكات التهريب في المنطقة، مضيفًا أن ثلاثة من عناصر “إرهابيي المخدرات” لقوا مصرعهم خلال العملية التي جرت في المياه الدولية، دون وقوع إصابات بين القوات الأميركية.

وأكد هيغسيث أن “نصف الكرة الغربي لم يعد ملاذًا آمنًا لإرهابيي المخدرات الذين يهددون المجتمع الأميركي”، مشددًا على أن وزارة الحرب ستواصل ملاحقتهم والقضاء عليهم أينما وجدوا.