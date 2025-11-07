المصلون يحيون مساجد غزة المهدمة بالتكبير والدعاء في رابع جمعة منذ وقف الحرب (فيديو)

أقام الفلسطينيون قطاع غزة، اليوم الجمعة، رابع صلاة جمعة منذ توقيع اتفاق وقف الحرب في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك على أنقاض مساجد دمرتها إسرائيل، وأخرى تضررت جزئيا خلال حرب الإبادة الجماعية التي استمرت عامين.

ونقلت كاميرات الجزيرة مباشر بث حيا لصلاة الجمعة من عدة مساجد من منطقة النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة ومدينة غزة في الشمال ومحافظة خان يونس جنوبا.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، دمرت إسرائيل 835 مسجدا بالكامل، كما تعرض أكثر من 180 مسجدا لأضرار جزئية، بينها مساجد تاريخية تمت تسويتها بالأرض وذلك بسبب القصف الإسرائيلي الذي لم يستثن حتى المساجد ودور العبادة في القطاع.