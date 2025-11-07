النيابة التركية تصدر أوامر توقيف بحق نتنياهو و36 مسؤولا إسرائيليا

أصدرت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم الجمعة، أوامر توقيف بحق 37 شخصا، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، وقائد القوات البحرية ديفيد ساعر سلامة، بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وجاء في بيان النيابة أن التحقيقات أظهرت أن “الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة إسرائيل بشكل منهجي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أودت بحياة آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال، أدت إلى تدمير المباني والمستشفيات وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية”.

وأشار البيان إلى حوادث محددة تضمنت استشهاد الطفلة هند رجب (6 سنوات) برصاص الجيش الإسرائيلي، وهجوما على مستشفى الأهلي المعمداني أسفر عن استشهاد 500 شخص، إضافة إلى قصف مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية، وتدمير المعدات الطبية عمدا، إلى جانب سلسلة اعتداءات على المؤسسات الصحية.

تحقيقات أسطول الصمود

كما أشارت النيابة إلى التحقيقات المتعلقة بأسطول الصمود العالمي الذي كان في طريقه لتقديم المساعدات إلى غزة، والذي تعرَّض للهجوم في المياه الدولية من قِبل البحرية الإسرائيلية، واحتُجز ضحاياه وأُرسلوا إلى تركيا لإجراء فحوص جنائية ونفسية، استندت إليها النيابة في التحقيقات.

وأكدت النيابة أن أوامر التوقيف صدرت بعد تحديد المسؤولية الجنائية لكبار المسؤولين الإسرائيليين عن “الجرائم المنهجية ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”، وأن التحقيق مستمر بشكل دقيق وشامل، مشيرة إلى أن المشتبه فيهم غير موجودين حاليا في تركيا.