بأمر المحكمة.. المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة تحت الإقامة الجبرية (شاهد)

أفرجت محكمة الصلح التابعة للاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب، الجمعة، عن المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي، وأمرت بوضعها تحت الإقامة الجبرية في منزلها مدة 10 أيام، على خلفية التحقيق في تسريب “فيديو” يوثق تعذيب أسير فلسطيني في معتقل “سديه تيمان”.

وكانت يروشالمي قد اعتُقلت الاثنين الماضي، وجرى تمديد اعتقالها مرة واحدة الأربعاء، قبل أن تقر المحكمة إطلاق سراحها بشروط، أبرزها السماح لها بمغادرة منزلها بإخطار سابق لوحدة التحقيق بغرض لقاء محاميها، ومنعها من التواصل مع بقية المتورطين في القضية مدة 55 يوما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة تُظهر لحظة خروج المدعية العامة العسكرية الاسرائيلية من الاعتقال.

وتتركز التحقيقات في التسريب الذي جرى من داخل وحدتها العسكرية للفيديو الذي يُظهر تعذيب وإساءة معاملة أسير فلسطيني في يوليو/ تموز 2024، إذ تعرَّض المعتقل لاعتداء جنسي نتج عنه إصابات خطرة وتمزق في المستقيم.

وكانت يروشالمي قد أقرت بمسؤوليتها عن التسريب عند تقديم استقالتها في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قائلة “أذنتُ بنشر مواد لوسائل الإعلام لدحض الدعاية الكاذبة ضد أجهزة إنفاذ القانون في الجيش”.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، يقبعون في سجون الاحتلال وسط ظروف قاسية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، وهو ما أسفر عن وفاة عدد من المعتقلين.

كما تصاعدت الانتهاكات بحق الأسرى بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، التي خلّفت نحو 69 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.