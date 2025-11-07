الأخبار|تركيا

رجل يطلق النار على صهره ويواصل ضربه بالبندقية خمس دقائق متواصلة (شاهد)

عقب الإبلاغ عن الواقعة، هرعت فرق الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث (الصحافة التركية)
Published On 7/11/2025

في حادثة مروّعة وقعت داخل أحد المحال التجارية في حي يشيل يورت التابع لقضاء سيحان بولاية أضنة التركية، أطلق مواطن تركي النار على صهره، ثم واصل ضربه بالبندقية لدقائق.

ووفق التحقيقات الأولية للحادثة، فقد وقوع الحادثة بسبب خلافات مالية بين الطرفين، نتج عنها إصابة المجني عليه في قدمه ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما ألقت الشرطة القبض على الجاني.

ونقلت وسائل إعلام محلية بأنه بعد الهجوم، زُعم أن شوقي ش انهال على أحمد ك، بالضرب مرارًا وتكرارًا مستخدمًا مؤخرة البندقية التي كانت بيده.

وخلال عملية الضرب التي استمرت نحو خمس دقائق، أفيد بأن المصاب حاول وضع ضمادة على ساقه، كما زُعم أن المهاجم حاول إجبار أحمد ك. على لمس البندقية لترك بصمات أصابعه عليها.

وعقب الإبلاغ عن الواقعة، هرعت فرق الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، ونُقل أحمد.ك، الذي أصيب في ركبته اليمنى، إلى مستشفى أضنة المدينة بعد تلقيه الإسعافات الأولية.

أما بندقية الخرطوش المكتوب عليها “Gold X A” والتي عُثر عليها في موقع الحادث، فقد تم وضعها تحت الحراسة من قبل الفرق الأمنية.

المصدر: الجزيرة مباشر

