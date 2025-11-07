شاهد: أكبر رئيس دولة في العالم يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثامنة

عن عمر يناهز 92 عاما أدى رئيس الكاميرون، بول بيا، اليمين الدستورية يوم الخميس في ياوندي لولاية ثامنة، بعد إعادة انتخابه المثيرة للجدل والتي أدت إلى احتجاجات قُمعت بعنف.

وخلال حفل أقيم في الجمعية الوطنية، قال بيا أثناء تأديته اليمين الدستورية “لن أدّخر أي جهد لمواصلة أن أكون جديرا بهذه الثقة”.

وأضاف “أدرك تماما خطورة الوضع الذي تمر به بلادنا. وأدرك حجم التحديات التي تواجهها وشدّتها، كما أُدرك عمق الإحباط وحجم التوقعات”.

وأُعلن فوز بيا الذي يعد أكبر رئيس دولة في العالم، في الانتخابات الرئاسية في 12 أكتوبر بحصوله على 53,66 في المئة من الأصوات وفقا للنتائج الرسمية التي نشرها المجلس الدستوري.

غير أنّ منافسه الوزير السابق عيسى تشيروما باكاري الذي انضم إلى المعارضة وأثار حماسة غير متوقعة بين الشباب، أعلن فوزه أيضا.

وقال عيسى تشيروما باكاري في منشور على منصات التواصل الاجتماعي أن الحقيقة مصيرها أن تظهر قريبا، وأضاف في منشورات أخرى أن “هناك الآن رئيسان، الرئيس المنتخب من قبل الشعب الكاميروني وهو أنا، والرئيس المعيّن من قبل المجلس الدستوري والذي تعرفونه”.

ودعا أنصاره مرارا الى الدفاع عما يعتبره انتصارا. وقُمعت بعنف تظاهرات متفرّقة ومحدودة شارك فيها بضع مئات من الشباب، في مدن كاميرونية عدة بعد إعلان إعادة انتخاب بيا في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

واعترفت الحكومة بوقوع “خسائر في الأرواح” خلال هذه التظاهرات من دون أن تدلي بحصيلة أو تفاصيل عن تواريخ وقوعها أو أماكنها.

رئيس منذ “43 عاما”

ويحكم بيا، البالغ من العمر 92 عاما، البلاد منذ عام 1982، ويُعد من أقدم القادة في العالم من حيث مدة الحكم.

وقد فاز في الانتخابات الأخيرة بنسبة رسمية تجاوزت 70%، رغم تقارير محلية ودولية تحدثت عن مخالفات انتخابية، وتضييق على المعارضة، وانقطاع الإنترنت في بعض المناطق الناطقة بالإنجليزية.