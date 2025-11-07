الأخبار|إسرائيل

شاهد: احتجاج مؤيد لفلسطين قبل مواجهة أستون فيلا ومكابي حيفا

Police officers secure a pro-Palestinian demonstration outside Villa Park in Birmingham, central England, on November 6, 2025 ahead of the UEFA Europa League league-stage football match between Aston Villa and Maccabi Tel Aviv. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)
مدة الفيديو 02 دقيقة 46 ثانية 02:46
Published On 7/11/2025
|
آخر تحديث: 01:16 AM (توقيت مكة)

تجمّع عشرات المتضامنين مع فلسطين، مساء الخميس، أمام ملعب فيلا بارك في مدينة برمنغهام البريطانية، قبيل مشاركة فريق مكابي حيفا الإسرائيلي في مباراته مع أستون فيلا ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها “فلسطين حرة”.

وأحاطت قوات الشرطة بالمكان لمتابعة سير التظاهرة، ومنع أي احتكاك مع الجماهير الأخرى.

وكانت سلطات برمنغهام قد قررت، الشهر الماضي، منع حضور جماهير مكابي تل أبيب للمباراة بناء على توصية “مجموعة السلامة” المحلية بعد تقارير من الشرطة أشارت إلى “مستويات كبيرة من الشغب”، متوقعة.

وجاء القرار بعد احتجاجات واسعة شهدتها مباراتا المنتخب الإسرائيلي في تصفيات كأس العالم أمام النرويج وإيطاليا، حيث شهدت العاصمة النرويجية أوسلو ومدينة أوديني الإيطالية مسيرات حاشدة تندد بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة مباشر

