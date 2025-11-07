عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض.. العلماء يحذرون وشبكات الطاقة في حالة تأهب

تشهد الأرض حاليا عاصفة شمسية قوية من الفئة G3، أحدثت اضطرابا في المجال المغناطيسي للكوكب، ما أثار مخاوف من تأثيرات محتملة على شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة (GPS) في الولايات المتحدة وشمال العالم.

وأعلنت الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA) أن العاصفة الجيومغناطيسية بدأت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ومن المتوقع استمرار آثارها حتى اليوم الجمعة.

انبعاثات شمسية وراء العاصفة

وترجع العاصفة إلى سلسلة من الانفجارات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs)، وهي موجات ضخمة من البلازما أطلقتها الشمس منذ الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني ووصلت إلى الأرض على دفعات، كان آخرها في الخامس من الشهر ذاته. وتشير التقديرات إلى أن تأثيرات هذه الانبعاثات ستستمر حتى نهاية الأسبوع.

وتحذر NOAA من أن العواصف الشمسية من هذا المستوى قد تُحدث تقلبات في الجهد الكهربائي وأعطالاً في شبكات الطاقة، إضافة إلى تشويش على الأقمار الصناعية وأنظمة GPS، فضلا عن احتمالية انقطاع مؤقت في الاتصالات اللاسلكية.

ورغم أن التأثيرات الأقوى تتركز عادة في المناطق القطبية، إلا أن نطاق العاصفة الحالية يمتد حتى ولايات بنسلفانيا وأيوا وأوريغون، وقد ظهرت بالفعل ظاهرة الشفق القطبي في ولايات الشمال مثل نيويورك وفيرمونت وميتشيغان وويسكونسن ومونتانا وواشنطن وداكوتا الشمالية والجنوبية.

توقعات بمزيد من الاضطرابات

وتُظهر البيانات أن قوة العاصفة تذبذبت بين المستويات G3 وG1 قبل أن ترتفع مجدداً إلى G2 صباح الخميس، كما أشارت إلى أن أقوى التأثيرات حاليا تُسجَّل في كندا وألاسكا وشمال أوروبا، فيما قد يتمكن سكان الولايات الشمالية في أمريكا من مشاهدة الشفق القطبي في المناطق المرتفعة والمظلمة.

وتتابع شركات الطاقة الأمريكية الوضع عن كثب، وتتخذ تدابير وقائية لتجنب أي أعطال محتملة، منها تعديل إعدادات الشبكات الكهربائية.

كما ينصح الخبراء السكان الذين يعيشون في المناطق الشمالية أو يستخدمون أجهزة إلكترونية حساسة، بتوفير مصادر طاقة احتياطية تحسباً لأي انقطاع مفاجئ.

مخاوف من ضعف المجال المغناطيسي للأرض

وحذر علماء من أن تزايد النشاط الشمسي قد يؤدي مستقبلاً إلى تفاقم مشاكل الاتصالات، خصوصاً مع اتساع ما يعرف بـ الخلل في جنوب الأطلسي (SAA)، وهي منطقة ضعف في المجال المغناطيسي للأرض تمتد فوق أجزاء من إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ويتيح هذا الخلل للإشعاعات الشمسية الاقتراب أكثر من سطح الأرض، مما يعرض الأقمار الصناعية لمخاطر متزايدة، إذ تؤكد وكالة ناسا أن هذا الضعف قد يؤدي إلى تعطل الحواسيب على متن الأقمار الصناعية والتأثير في دقة البيانات التي تجمعها أثناء مرورها بتلك المنطقة.

وتبقى العاصفة الحالية واحدة من أقوى الظواهر الشمسية المسجّلة في الأشهر الأخيرة، وسط تحذيرات من علماء الفضاء من أن النشاط الشمسي قد يبلغ ذروته في عام 2025، مما يهدد بمزيد من الاضطرابات المغناطيسية حول الكوكب.