عبر الصليب الأحمر.. إسرائيل تتسلم جثة أحد أسراها من غزة (فيديو)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، أن إسرائيل تسلمت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثة أحد الجنود الأسرى من داخل قطاع غزة.

وكانت طواقم الصليب الأحمر قد تسلمت، مساء الجمعة، جثة الأسير الإسرائيلي من المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إن عملية التسليم جرت عند نقطة التقاء جنوبي غزة، مؤكدا أن حركة حماس مطالبة بالالتزام الكامل ببنود الاتفاق وتسريع إعادة جميع الجثث المتبقية.

في المقابل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، أنهما عثرتا على جثة أحد “أسرى العدو” في مدينة خان يونس، وتم تسليمها بحضور طواقم الصليب الأحمر.

وأوضحت القسام أن العملية تأتي تنفيذا لبنود الاتفاق، لكنها أشارت إلى أن استمرار الدمار في القطاع يعقّد عمليات البحث وانتشال الجثث من تحت الأنقاض، وطالبت الوسطاء بتوفير المعدات اللازمة لاستكمال عمليات الانتشال.

وبتسليم هذه الجثة، ارتفع عدد ما سلَّمته الفصائل الفلسطينية منذ بدء تنفيذ الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول إلى 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 24 آخرين من أصل 28، في حين تزعم إسرائيل أن إحدى الجثث التي تسلمتها لا تعود إلى أي من أسراها.