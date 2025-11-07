“ليست عربية”.. لحظة إعلان ترامب انضمام الدولة الخامسة لاتفاقات أبراهام (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كازاخستان أصبحت أول دولة تنضم إلى اتفاقات أبراهام خلال ولايته الثانية، مشيرا إلى أن دولا عدة ستنضم بدورها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ترامب خلال إجتماعه مع زعماء كازاخستان واوزبكستان و قيرغيزستان وطاجيكستان و تركمنسات بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس مجموعة “5+1″، أن انضمام كازاخستان إلى اتفاقات أبراهام يمثل “خطوة كبيرة إلى الأمام نحو بناء جسور التواصل حول العالم”.

وأكد ترامب أن دولا عدة على حد قوله ترغب في الإنضمام لاتفاقات أبراهام قائلا إنها “تحضى بشعبية كبيرة”.

وكان ترامب أوضح ترامب، في منشور على منصته “تروث سوشيال”، أن انضمام كازاخستان إلى اتفاقات أبراهام يمثل “خطوة كبيرة إلى الأمام نحو بناء جسور التواصل حول العالم”، مؤكدا أن حفل توقيع رسمي سيُعلن عنه قريبا، في وقت تسعى فيه العديد من الدول الأخرى للانضمام إلى ما وصفه بـ”نادي القوة”.

وأضاف ترامب أن هناك مزيدا من الجهود والمبادرات في الطريق، تهدف إلى توحيد الدول من أجل تحقيق الاستقرار والنمو العالمي.