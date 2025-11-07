“علاج طبيعي” لطول العمر.. ما هو أفضل توقيت لشرب القهوة؟

كشفت دراسة علمية حديثة من جامعة تولين الأمريكية، عن ارتباط شرب القهوة في ساعات الصباح المبكرة بانخفاض معدلات الوفاة وأمراض القلب، الأمر الذي دفع رائد الأعمال الأمريكي براين جونسون، إلى إعادة النظر في موقفه الرافض لـ”الكافيين”.

ويشتهر جونسون بتجربته الهادفة لإبطاء الشيخوخة عبر اتباعه نظاما صارما من التغذية والمكملات والفحوص الطبية الدقيقة، حيث يُنفق أكثر من مليوني دولار سنويا على مشروعه المسمى “Blueprint” للحفاظ على “شبابه البيولوجي”.

وأوضح جونسون، البالغ من العمر 48 عاما، في مقطع مصوّر بثه عبر الإنترنت، أن نتائج الدراسة أظهرت أن شاربي القهوة صباحا يتمتعون بانخفاض بنسبة 16% في خطر الوفاة من أي سبب، وبنسبة 31% في خطر الإصابة بأمراض القلب، مقارنة بغيرهم.

وجاءت النتائج استنادا إلى بيانات أكثر من 40 ألف مشارك في المسح الوطني الأمريكي للصحة والتغذية (NHANES) خلال المدة بين عامي 1999 و2018.

أفضل وقت لتناول القهوة

وبيّن الباحث الرئيس في الدراسة، الدكتور لو تشي، أن النتائج تشير إلى أن وقت تناول القهوة يلعب دورا أساسيا في تحديد فوائدها، مشيرا إلى أن تناولها بعد الظهر أو في المساء، قد يؤدي إلى اضطراب النوم والتأثير في الهرمونات، مما يقلل من مكاسبها الصحية.

وحذر جونسون متابعيه قائلا إن شرب القهوة في فترة ما بعد الظهر “قد يحرم الجسم من الفوائد المرتبطة بطول العمر”، مذكّرا بأن “الكافيين” يبقى في الجسم ما بين 5 إلى 6 ساعات، وأن فنجانا واحدا في الثالثة عصرا يوازي نصف فنجان داخل الجسم حتى التاسعة مساءً، وهو ما ينعكس سلبا على جودة النوم، الذي وصفه بأنه “العامل الأهم للحفاظ على الصحة العامة”.

وأضاف أن تناول القهوة في الصباح بشكل معتدل يمكن أن يدعم الصحة عبر تحسين الأيض، وتنشيط الدورة الدموية، وتقليل الالتهابات، إضافة إلى دور مركبات “البوليفينولات” الموجودة في القهوة في حماية خلايا الدماغ وتحفيز عملية “الالتهام الذاتي” التي تساعد الجسم على التخلص من الخلايا التالفة.

انخفاض ملحوظ في معدلات الوفاة بأمراض القلب

وشدد جونسون على أهمية تجنّب تناول القهوة الممزوجة بالسكر أو الإضافات الصناعية التي تُضعف فوائدها، مؤكدا أن “شرب القهوة في التوقيت الصحيح قد يكون علاجا طبيعيا لإطالة العمر”.

ويُذكر أن جونسون، الذي ينفق أكثر من مليوني دولار سنويا على نظامه لمكافحة الشيخوخة، يتبع روتينا يوميا صارما يشمل 3 وجبات نباتية قبل منتصف النهار، وأكثر من 100 مكمل غذائي.

كما أشار في وقت سابق إلى أن الفلفل الحار قد يلعب دورا مماثلا في تعزيز طول العمر، استنادا إلى دراسة أجريت عام 2020 على أكثر من 570 ألف شخص، أظهرت انخفاضا ملحوظا في معدلات الوفاة بأمراض القلب والسرطان بين محبي الفلفل الحار.