ليس ممداني وحده.. فوز 38 مسلما في الانتخابات الأمريكية الأخيرة

أكد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير” فوز 38 مرشحا مسلما على الأقل في الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء على مستوى الولايات الأمريكية، في مناصب مختلفة، بين مجالس تشريعية في الولايات، ومناصب عمد في مدن أمريكية، وعضوية مجالس مدن، وغيرها.

وأعلن المجلس، وهو أكبر منظمة إسلامية في الولايات المتحدة، تقريرا بنتائج الانتخابات كشف فيه رقما قياسيا في عدد المسلمين المرشحين والفائزين بالمناصب الحكومية والتشريعية خلال الانتخابات التي أجريت على مستوى الولايات الأمريكية.

وقال المجلس، في التقرير الذي اطلعت عليه الجزيرة مباشر، إن عدد المسلمين الذين ترشحوا خلال هذه الانتخابات بلغ 76 مرشحا، فاز من بينهم 38 مرشحا، وهو ما قال المجلس إنه يشكل “رقما قياسيا” سواء في عدد المرشحين أو الفائزين من بينهم.

المرشح لعمدة مدينة نيويورك زهران ممداني يفاجئ جمهوره بفيديو دعائي باللغة العربية#نيويورك #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/xX9xk8Ciso — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 2, 2025

وأوضح المجلس أن هناك بعض المدن التي لم تعلن فيها بعد نتيجة الانتخابات، ما يجعل عدد المرشحين المسلمين الفائزين في الانتخابات مرشحا للزيادة، من بينها مدينة هامترامك بولاية ميتشغان، التي يتنافس فيها مسلمان على منصب العمدة.

وقال المجلس إن انتخابات هذا العام نتج عنها عدد من المؤشرات التاريخية، من بينها فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك، ليكون أول مسلم يصل لهذا المنصب، في عاصمة المال والأعمال الأمريكية، بالإضافة إلى فوز المسلمة غزالة هاشمي بمنصب نائب حاكم ولاية فرجينيا، لتصبح بذلك أول مسلمة في التاريخ الأمريكي تصل إلى منصب حكومي على مستوى الولاية.

Thank you, Virginia, for the immense honor bestowed upon me to serve as your next Lieutenant Governor. This moment belongs to every Virginian who believes that our politics must be more hopeful, more inclusive, and more compassionate. pic.twitter.com/dpB7EOVOIK — Senator Hashmi (@SenatorHashmi) November 5, 2025

من هم الفائزون وأين؟:

زهران ممداني، وفاز بمنصب عمدة مدينة نيويورك، بولاية نيويورك.

غزالة هاشمي، وفازت بمنصب نائب حاكم ولاية فرجينيا.

فيض الكبير، وفاز بمنصب عمدة كوليج بارك بولاية ميريلاند.

عبد الله حمود، وفاز بمنصب عمدة ديربورن بولاية ميتشغان.

حسن أحمد، وفاز بعضوية مجلس مدينة ديربورن هايتس بولاية ميتشغان

محمد بيضون، وفاز بمنصب عمدة ديربورن هايتس بولاية ميتشغان

مصطفى حمود، وفاز بعضوية مجلس مدينة ديربورن بولاية ميتشغان.

نعيم شودري، وفاز بعضوية مجلس مدينة هامترامك بولاية ميتشغان.

أبو موسى، وفاز بعضوية مجلس مدينة هامترامك بولاية ميتشغان.

يوسف سعيد، وفاز بعضوية مجلس مدينة هامترامك بولاية ميتشغان.

عائشة تشوغتاي، وفازت بعضوية مجلس مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا.

أورين شودري، وفازت بعضوية مجلس مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا.

أل عبد العزيز، وفاز بعضوية المجلس التشريعي لولاية نيوجيرسي.

أليشا خان، وفازت بعضوية المجلس التعليمي بمدينة ساوث برونزويك بولاية نيوجيرسي.

إبراهيم عمر، وفاز بعضوية مجلس مدينة باترسون، بولاية نيوجيرسي.

تيد غرين، وفاز بمنصب عمدة مدينة إيست أورانج، بولاية نيوجيرسي

حبيبة حق، وفازت بعضوية مجلس التعليم بمدينة بيسكاتاواي بولاية نيوجيرسي

يوسف سلام، وفاز بعضوية مجلس مدينة نيويورك المقاطعة التاسعة

شهانا حنيف، وفازت بعضوية مجلس مدينة نيويورك المقاطعة 39.

القاضية سوما سيد، وفازت بعضوية الدائرة القضائية 11 بالمحكمة العليا في ولاية نيويورك.

حسيب فاطمي، وفاز بمنصب مفوض في مدينة ويك فورست بولاية كارولينا الشمالية.

محمد الحواوشا، وفاز بعضوية مجلس التعليم بمدينة نورث أولمستد بولاية أوهايو.

كريم موفيت، وفاز بعضوية مجلس التعليم بمدينة سينسيناتي، بولاية أوهايو.

ناديا رسول، وفازت بعضوية مجلس مدينة هيلارد بولاية أوهايو.

محمد عمر، وفاز بعضوية مجلس مدينة غروف بولاية أوهايو.

القاضي أجمري هوك، وفاز بعضوية المحكمة البلدية بمقاطعة فرانكلين بولاية أوهايو.

أنيسا ليبان، وفازت بعضوية مجلس التعليم بمدينة ويستفيل، بولاية أوهايو.

صديق كمارا، وفاز بمنصب الشريف بمقاطعة ديلاور، بولاية بنسلفانيا.

نديم قيوم، وفاز بعضوية مجلس مقاطعة نورثهامبتون، بولاية بنسلفانيا.

أتوسا ريزر، وفازت بعضوية المجلس التشريعي لولاية فرجينيا.

سام رسول، وفاز بعضوية المجلس التشريعي لولاية فرجينيا.

محمد إيغال، وفاز بعضوية مجلس مدينة سيتاك، بولاية واشنطن.

رامي الكبرا، وفاز بعضوية مجلس مدينة بوثل بولاية واشنطن.

نارين بريار، وفازت بعضوية مجلس مدينة بيليفو، بولاية واشنطن.

حمدي محمد، وفاز بمنصب مفوض مدينة بورت أوف سياتل، بولاية واشنطن.

“انتصار لجميع الأمريكيين”

وقالت منظمة كير إن هناك عددا من المناصب التي لم تُحسم بعد، لكن المنافسة فيها تنحصر بين مرشحين مسلمين، ما يجعل عدد المرشحين المسلمين المؤكد فوزهم مرشحا للزيادة.

وأكدت كير في بيان أن “هذه الانتصارات ليست انتصارات للمسلمين الأمريكيين وحدهم، بل هي انتصارات لجميع الأمريكيين الذين يؤمنون بالعدالة والمساواة والمشاركة الديمقراطية”.

وأضاف البيان أن الكثير من المرشحين المسلمين فازوا “رغم مواجهتهم موجةً من الكراهية ضد المسلمين، وتضليلا إعلاميا منظما”.

وقال إنه رغم حملات التشهير وكراهية الإسلام التي تعرض لها المرشحون المسلمون “فإن قوتهم وتفانيهم في الخدمة العامة يبعثان برسالةٍ واضحة تؤكد أن التعصب لا مكان له في السياسة الأمريكية، وأن الأمريكيين يرفضون خطاب الحملات الانتخابية المعادية للمسلمين والهجمات السياسية الرخيصة”.