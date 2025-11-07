“هارا هاتشي بو”.. عادة يابانية بسيطة تساعدك على التحكم في وزنك

أشارت دراسات حديثة إلى أن بعض الشعوب الأطول عمرا والأكثر صحة في العالم، تتبع مبدأ غذائيا قديما يُعرف باسم “هارا هاتشي بو” (Hara Hachi Bu)، وهي فلسفة يابانية تقوم على تناول الطعام حتى الشعور بالشبع بنسبة 80% فقط.

ويهدف هذا النهج الذي تعود جذوره إلى تعاليم كونفوشيوسية قديمة، إلى تعزيز الوعي والامتنان أثناء الأكل، وليس مجرد الحد من كميات الطعام أو اتباع حميات صارمة.

أسلوب حياة أكثر وعيا

ويُنظر إلى “هارا هاتشي بو” اليوم كأحد الأساليب الواعية في تناول الطعام، إذ يشجع على الإبطاء أثناء الوجبات وملاحظة إشارات الجوع والشبع التي يرسلها الجسم.

ورغم أن الأبحاث حول هذا النهج لا تزال محدودة، فإن الدراسات المتوفرة تشير إلى أنه يساعد على خفض السعرات الحرارية اليومية، ويقلل من احتمالات زيادة الوزن على المدى الطويل، كما يسهم في خفض مؤشر كتلة الجسم.

وتظهر نتائج بعض الدراسات أن هذا النمط الغذائي يرتبط أيضاً بخيارات غذائية أكثر صحة، خاصة لدى الرجال، إذ يتجه متبعوه إلى تناول المزيد من الخضروات وتقليل استهلاك الحبوب المكررة.

آثار تتجاوز خسارة الوزن

ولا تقتصر فوائد “هارا هاتشي بو” على فقدان الوزن فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الوعي الذاتي أثناء تناول الطعام وتحقيق تغييرات صحية مستدامة يسهل الحفاظ عليها على المدى الطويل.

فاتباع هذا النهج قد يساعد في تحسين الهضم، وتقليل الأكل العاطفي، وتجنّب الإفراط في تناول الطعام الناتج عن التوتر أو العادات اليومية.

ويرى خبراء التغذية أن هذا الأسلوب يعيد الإنسان إلى جوهر العلاقة مع طعامه، خصوصا في ظل اعتماد نحو 70% من البالغين والأطفال على الأجهزة الرقمية أثناء تناول الوجبات، وهو سلوك ارتبط بزيادة استهلاك السعرات وقلة تناول الفواكه والخضروات، إضافة إلى اضطرابات في السلوك الغذائي.

وعي لا حرمان

وتشدد الفلسفة اليابانية على أن “هارا هاتشي بو” ليس نظاما لتقييد الطعام، بل أسلوب للتوازن والاعتدال. فالغرض منه ليس “الأكل أقل”، بل “الأكل بوعي” والانتباه إلى إشارات الجسم الطبيعية.

وينبه الخبراء إلى أن تحويل هذا المبدأ إلى وسيلة لخسارة الوزن فقط، قد يؤدي إلى نتائج عكسية تشمل اضطرابات في الأكل أو استعادة الوزن المفقود لاحقا.

كما يُحذّر من تطبيق هذا النمط على جميع الفئات؛ فالأطفال وكبار السن والرياضيون ومرضى الحالات الصحية الخاصة، قد تكون لديهم احتياجات غذائية مختلفة تتطلب تناول كميات أكبر من الطعام أو عناصر محددة.

ورغم أن “هارا هاتشي بو” يُختصر غالبا في قاعدة “توقف عن الأكل عند 80% من الشبع”، إلا أنه في جوهره يمثل فلسفة أعمق بكثير، تقوم على الاعتدال، والوعي، واحترام الجسد، وتقدير الطعام كوسيلة للحياة لا كمصدر للمبالغة.