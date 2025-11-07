هربوا من القنابل.. أسرة سورية تجد مأواها بين صخور كهف في ريف حماة (فيديو)

في عمق كهوف قرية اللطامنة بريف حماة، تختبئ حكاية أسرة سورية وجدت في الحجر مأوى بعد أن التهمت الحرب منزلها وكل تفاصيل حياتها.

وفي مشهد غير مألوف، بدا الانسجام واضحا على العائلة مع وضعها الجديد بعد سنوات طويلة من الإقامة في الكهف.

"دارنا مقصوفة وجرفناها".. أسرة سورية تضطر للعيش داخل كهف

وقال رب الأسرة إن أكثر ما يؤرقهم في السكن داخل الكهف هو برودة الجو وعدم تعرض المكان لأشعة الشمس، ما يجعل ظروف التهوية فيه صعبة. وقد لجأت العائلة إلى العيش في هذا الكهف هربا من القصف العنيف لقوات نظام بشار الأسد.

واستذكرت الزوجة حالة العائلة قبل الحرب، حيث كانوا يعيشون في منزل تحيط به حديقة، وتتوفر فيه مقومات الحياة الكريمة، وهو ما تفتقده العائلة في الوقت الحالي.

مغارات ريف حماة

في ظل الحملة العنيفة التي شنها نظام بشار الأسد على ريف حماة الشمالي من قصف بالبراميل المتفجرة والطيران الحربي، لم يجد الأهالي بدا من الاحتماء بالكهوف والمغارات.

وتقع اللطامنة بين تكتلات صخرية ضخمة تحيط بأغلب بيوت القرية وتحوي الكثير من المغارات. وكان السكان يستخدمونها في الماضي مخازن لمؤونة البيوت أو مستودعات لأدوات المنزل أو غرفا إضافية يقضون فيها الصيف لانخفاض حرارتها.

الكثير من العائلات اتخذت المغارات ملجأ دائما لها بعد أن بقيت دون مأوى بسبب قصف بيوتها وعدم قدرتها على اللجوء ومغادرة قراها.