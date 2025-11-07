وزير الداخلية السوري أنس خطاب يؤم المصلين في دمشق (شاهد)

تداولت وسائل إعلام سورية ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وزير الداخلية أنس خطاب وهو يؤم المصلين في صلاة المغرب بأحد مساجد العاصمة دمشق، وسط تفاعل لافت.

يشغل أنس خطاب منصب وزير الداخلية السوري في الحكومة التي يرأسها أحمد الشرع، وذلك منذ 29 مارس/اذار 2025.

وشغل خطاب سابقا منصب رئيس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأمس الخميس، وافق مجلس الأمن الدولي على شطب اسم أنس خطاب والرئيس أحمد الشرع من قائمة العقوبات الدولية المفروضة على تنظيمات محددة.