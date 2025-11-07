18 لعبة فردية وجماعية.. الجزيرة مباشر تواكب فعاليات يوم رياضي في النصيرات (فيديو)

مع انتهاء الحرب، يسعى الفلسطينيون في غزة إلى إعادة الحياة إلى مدينتهم المدمّرة بكل السبل، وفي مقدمتها القطاع الرياضي الذي توقف لسنوات بفعل العدوان.

وفي هذا السياق، واكبت كاميرا الجزيرة مباشر فعاليات يوم رياضي متنوع احتضنته صالة نادي خدمات النصيرات، وشهد مشاركة واسعة في مختلف الألعاب وبحضور شعبي واسع.

18 لعبة فردية وجماعية

وقال نائب رئيس النادي، الدكتور حسام أبو دلال، للجزيرة مباشر: “أقمنا يومًا رياضيًا بامتياز تخللته 18 لعبة فردية وجماعية. رسالتنا للعالم أن الشعب الغزّي لا يُقهر، وأننا نعيد النشاط الرياضي من رحم الإبادة إلى الحياة”.

وعبّر أطفال من لاعبي رياضة التايكوندو عن سعادتهم بعودة النشاط الرياضي بعد توقف دام عامين، مؤكدين حماسهم لعودة اسم فلسطين وغزة إلى الساحات الدولية.

فيما أوضح أحد لاعبي منتخب فلسطين للبلياردو أنه حُرم من المشاركة في البطولات لثلاث سنوات بسبب الحرب، مشيرًا إلى أن العودة التدريجية للرياضة تُخفف من الألم الذي عاشه الرياضيون.

مشهد إنساني لافت

وفي مشهد إنساني لافت، جلس الأب سمير كنعان إلى جانب نجله يوسف يشجعه في لعبة الشطرنج، قائلا: “ربما تأخرنا بسبب الحرب، لكنني مصرّ على أن يصبح يوسف من أبطال العالم. وإن لم يكتب لي لأرى لحظة نجاحه، فقد أوصيت وهناك من سيدعمه لتحقيق حلمه”.

كما تحدّث الطفل كنان (9 أعوام) عن شغفه بكرة القدم، متمنيًا السفر إلى إسبانيا وتحقيق حلمه بالانضمام إلى نادي برشلونة.

وفي ختام الفعاليات، ناشد الكابتن أحمد العويضي من اللجنة المنظمة ضرورة دعم رياضيي غزة، خاصة بعد ما مرّ به اللاعبون خلال الحرب التي طالت كل جوانب الحياة.