“أريد لقاء ترامب”.. رونالدو يكشف ما يجمعه بالرئيس الأمريكي (فيديو)

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أمله الكبير في لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومًا ما، مؤكدًا أن هدفه من اللقاء سيكون محادثات السلام.

وفي تصريحات مثيرة خلال حلقة يوم الخميس، 6 نوفمبر/تشرين الثاني، من برنامج الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان Piers Morgan Uncensored، قال رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا: “إذا كان العالم يعيش في سلام، فهذا هو هدفنا إنه أحد الأشخاص الذين يمكنهم تغيير العالم، وهذا هدفي الأساسي”.

FULL CLIP: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan why he thinks Trump 'is one of the guys to change the world', sharing his hopes to meet the President. 'We have something in common…' Watch part two 👇 📺 https://t.co/1BESX9SHmt@piersmorgan | @cristiano | @WhiteHouse pic.twitter.com/t2gIfwyEwj — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 6, 2025

رونالدو: أتمنى لقاء ترامب

وأضاف صاروخ ماديرا: “أتمنى أن أقابله وأجلس معه لأنه واحد من الأشخاص الذين أحبهم، أعتقد أن لقاءنا يمكن أن يحدث فرقًا، وأنا أحب الأشخاص من هذا النوع”.

رونالدو لم يتطرق إلى أي أجندة سياسية، لكنه كشف أن تركيزه سيكون على السلام: “أتمنى أن يسير العالم في طريق السلام، سأخبره بشيء لا يعرفه أحد بعد، ربما يومًا ما سأجلس معه وأوضح أننا نشترك في شيء مهم”.

سر مهم

وعن طبيعة القواسم المشتركة بينه وبين ترامب، لم يفصح رونالدو تاركا ذلك إلى أن يلتقي بالرئيس الأمريكي، واكتفى بالقول مازحًا: “ليس في مقابلتك، لكن سأخبره، الأمر جميل جدًا، إنه أمر رائع، كريستيانو رجل عالمي الآن أكثر من أي وقت مضى، وعندما كنت في الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، والعشرين، كنت أتواجد في الولايات المتحدة كثيرًا”.

وأشار مورغان إلى أن رونالدو قد يكون لديه فرصة من خلال أصغر أبناء ترامب، بارون البالغ 19 عامًا، الذي يعتبر من معجبي مسيرة رونالدو الرياضية. ورد رونالدو مبتسمًا: “ابنه يمكن أن يأتي أيضًا يمكننا إجراء نقاش: من الأكثر شهرة في العالم، أنا أم دونالد ترامب؟”.

"I think in the world, nobody's more famous than me." Cristiano Ronaldo says he's more renowned than even President Trump – but he doesn't enjoy international fame: "Piers, it's boring, trust me." Watch more of Part 2 👇 📺 https://t.co/1BESX9SHmt@piersmorgan | @cristiano pic.twitter.com/vwt6Jx5y9a — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 6, 2025

الأكثر شهرة

علق رونالدو مازحًا أنه أشهر من الرئيس الأمريكي، موضحًا: “أعتقد أنني على مستوى العالم، حتى في ذلك البلد الصغير أيسلندا، يعرفني الناس أكثر أعتقد أنه في هذا الجيل، لا أحد أشهر مني في 2025.

وختم رونالدو حديثه بتصور مثير للقاء محتمل مع ترامب قائلًا بحماس: “يمكننا أن نفعل شيئًا. تخيلني، أنت، والسيد ترامب على نفس الطاولة سيكون ممتعًا ومختلفًا، تخيل؟ شيء جميل ومختلف وحوار جيد”.

ورد مورغان: “أعتقد أنه سيحب ذلك لترويج كأس العالم في بلده، ما الأفضل من ذلك؟ سأجعل هذا يحدث، لكن إذا حدث، لا تستبعدني من الأمر!”.