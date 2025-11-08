إلغاء واسع للرحلات الجوية في الولايات المتحدة
حذر وزير النقل الأمريكي شون دافي، الجمعة، من أن الحكومة قد تجبر شركات الطيران على تقليص رحلاتها بنسبة تصل إلى 20% إذا استمر الإغلاق الحكومي، في وقت بدأت فيه شركات الطيران الأمريكية تنفيذ تخفيضات غير مسبوقة استجابة لتوجيهات رسمية.
وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها أمرت شركات الطيران، بدءا من الجمعة، بخفض الرحلات بنسبة 4% في 40 مطارا رئيسيا، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 6% يوم الثلاثاء المقبل، ثم إلى 10% بحلول 14 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأكدت الإدارة أن النسبة قد تصل إلى 20% لاحقا إذا استمر الإغلاق، بناء على تقييم بيانات المجال الجوي.
وأوضح دافي في تصريحات للصحفيين: “أقيّم البيانات.. سنتخذ القرارات بناء على ما نراه في المجال الجوي”.
وتشمل الإجراءات نحو 700 رحلة تديرها أكبر أربع شركات طيران أمريكية، وهي: أمريكان إيرلاينز، دلتا إيرلاينز، ساوث ويست إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز، بينما لا تشمل التخفيضات الرحلات الدولية.
وفي سياق متصل، أدى غياب مراقبي الحركة الجوية، الجمعة، إلى تأخير أكثر من 2600 رحلة في تسعة مطارات رئيسية، بينها أتلانتا، سان فرانسيسكو، هيوستن، فينيكس، واشنطن، ونيوآرك.