الأخبار|أمريكا

إلغاء واسع للرحلات الجوية في الولايات المتحدة

A view of a mostly empty security checkpoint line at Newark Liberty International Airport in Newark, New Jersey, on November 7, 2025.
مشهد لطابور تفتيش أمني شبه خالٍ في مطار نيوارك ليبرتي الدولي بولاية نيوجيرسي (الفرنسية)
Published On 8/11/2025

حذر وزير النقل الأمريكي شون دافي، الجمعة، من أن الحكومة قد تجبر شركات الطيران على تقليص رحلاتها بنسبة تصل إلى 20% إذا استمر الإغلاق الحكومي، في وقت بدأت فيه شركات الطيران الأمريكية تنفيذ تخفيضات غير مسبوقة استجابة لتوجيهات رسمية.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها أمرت شركات الطيران، بدءا من الجمعة، بخفض الرحلات بنسبة 4% في 40 مطارا رئيسيا، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 6% يوم الثلاثاء المقبل، ثم إلى 10% بحلول 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأكدت الإدارة أن النسبة قد تصل إلى 20% لاحقا إذا استمر الإغلاق، بناء على تقييم بيانات المجال الجوي.

Travellers make their way through a TSA security checkpoint, as airlines cancelled flights at 40 major airports after the government imposed an unprecedented cut to air travel, citing air traffic control safety concerns because of a record-setting government shutdown, at Logan International Airport in Boston, Massachusetts, U.S., November 7, 2025. REUTERS/Brian Snyder
مسافرون يعبرون نقطة تفتيش أمنية تابعة لهيئة أمن النقل في مطار لوغان الدولي بمدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس (رويترز)

وأوضح دافي في تصريحات للصحفيين: “أقيّم البيانات.. سنتخذ القرارات بناء على ما نراه في المجال الجوي”.

وتشمل الإجراءات نحو 700 رحلة تديرها أكبر أربع شركات طيران أمريكية، وهي: أمريكان إيرلاينز، دلتا إيرلاينز، ساوث ويست إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز، بينما لا تشمل التخفيضات الرحلات الدولية.

وفي سياق متصل، أدى غياب مراقبي الحركة الجوية، الجمعة، إلى تأخير أكثر من 2600 رحلة في تسعة مطارات رئيسية، بينها أتلانتا، سان فرانسيسكو، هيوستن، فينيكس، واشنطن، ونيوآرك.

A traveler checks his phone at Minneapolis–Saint Paul International Airport in Minneapolis, Minnesota, U.S., November 7, 2025. REUTERS/Tim Evans
مسافر يتفقد هاتفه في مطار مينيابولس–سانت بول الدولي بمدينة مينيابولس بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. (رويترز)
المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز

