إيران ترد على اتهامات بشأن تخطيطها لاغتيال السفيرة الإسرائيلية لدى المكسيك

رفضت السفارة الإيرانية لدى المكسيك الجمعة، مزاعم الولايات المتحدة وإسرائيل بإحباط مخطط إيراني لاغتيال السفيرة الإسرائيلية لدى الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.

La acusación sobre un supuesto intento de Irán de asesinar a la embajadora del régimen israelí en México es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre ambos países (México e Irán) la cual rechazamos categóricamente. — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) November 7, 2025

ووصفت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني الاتهامات بأنها “افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة هدفها الإضرار بالعلاقات الودية والتاريخية بين البلدين (المكسيك وإيران)، وهو ما نرفضه رفضا قاطعا”.

المزاعم الأمريكية

اتهمت الولايات المتحدة إيران الجمعة بالتخطيط لاغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بدأ أواخر عام 2024 بنسج خيوط مخطط استهداف السفيرة إينات كرانز نايغر الذي تم إحباطه هذا العام.

وأضاف “تم إحباط المخطط ولم يعد يشكل تهديدا”.

وتابع “هذه أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الاستهداف الإيراني العالمي المميت للدبلوماسيين والصحافيين والمعارضين وأي شخص لا يتفق معهم، وهو أمر ينبغي أن يثير قلق كل دولة فيها وجود إيراني”.

ولم يقدم المسؤول الأميركي أدلة مفصلة أو يوضح كيفية إحباط المخطط المفترض.

الرد الإسرائيلي

أعربت إسرائيل عن امتنانها للسلطات المكسيكية على إحباط المخطط المزعوم.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية “نشكر أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في المكسيك على إحباط شبكة إرهابية تديرها إيران، كانت تسعى إلى مهاجمة سفيرة إسرائيل في المكسيك”.

وأضاف البيان أن “أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية ستواصل العمل بلا كلل، بالتعاون الكامل مع وكالات الأمن والاستخبارات في أنحاء العالم، لإحباط التهديدات الإرهابية الإيرانية ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في أنحاء العالم”.

سبق أن اتهمت الاستخبارات الإسرائيلية فيلق القدس بالتخطيط لاستهداف مصالح إسرائيلية ويهودية في الخارج.

وقد طردت أستراليا السفير الإيراني بسبب ما قالت إنه تورط إيراني في حريقين متعمدين في كنيس يهودي في ملبورن ومطعم كوشير في سيدني.

واتخذت المكسيك موقفا أكثر حذرا بشأن حرب غزة مقارنة بدول أميركا اللاتينية الأخرى التي يقودها زعماء يساريون، إذ أيدت دعوات الى التحقيق في الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في القطاع الفلسطيني، لكنها حافظت على العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العبرية.