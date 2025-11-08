استفزه فوز ممداني.. كاهن هندوسي يسيء للنبي محمد (فيديو)

عاد الكاهن الهندوسي ياتي نارسينغهاناند إلى إثارة الجدل مجددا، بعد أن أدلى بتصريحات مسيئة للنبي محمد وللدين الإسلامي، خلال خطاب تحريضي أمام مجموعة من الكهنة الهندوس في مدينة غازي آباد شرق العاصمة الهندية نيودلهي.

وخلال كلمته، وصف نارسينغهاناند الإسلام بأنه “سرطان على وجه الأرض”، مضيفًا أنه “لن يكون هناك إسلام بعد الآن”.

وتمادى الكاهن في إساءاته قائلاً: “لا محمد ولا أي محمد آخر سيتمكن من نطق اسم محمد”، في تصريحٍ أثار غضبًا واسعًا في أوساط المسلمين بالهند.

"ياتي نارسينغهاناند"الناطق بإسم حزب مودي سابقا كاهن هندوسي معروف بتطرفه مقرب من النظام وكثيرا ما يتطاول على النبي ﷺ والإسلام ويحرض على المسلمين،ظهر قبل يوم يطالب بتجريف أكبر مركز ديني للمسلمين في بلاد #الهند #دار_العلوم_ديوبند وقد وجّه تهما باطلة إلا أن المدرسة حقا مدرسة التصلب. pic.twitter.com/rR7aIF240i — المسلمون في الهند (@MuslimsinIndia7) February 24, 2024

عمدة نيويورك

كما تطرق في خطابه إلى فوز السياسي الأمريكي من أصل هندي زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك، واصفًا الحدث بأنه “دمار عظيم”، مضيفًا: “بعد عمدة لندن المسلم صادق خان، أصبح الآن عمدة نيويورك مسلمًا من الهند“.

استفزاز مشاعر المسلمين

أثار هذا الخطاب موجة استنكار واسعة بين المسلمين في الهند، الذين اعتبروا أن الكاهن يطلق مثل هذه التصريحات فقط للفت الانتباه الإعلامي، متهمين السلطات، وخصوصًا الحزب الحاكم (بهاراتيا جاناتا)، بالتغاضي عن أفعاله وحمايته رغم البلاغات الكثيرة المقدمة ضده.

وقال الأمين الوطني في الجماعة الإسلامية بالهند إن: “الانتخابات أُجريت في نيويورك، لكن هؤلاء يثيرون القلاقل في الهند ويحاولون زعزعة السلم المجتمعي باستمرار”.

Yati Narsinghanand frequently speaks against Islam and Muslims. Numerous videos of his statements are available on social media. Even though people tag the Uttar Pradesh Police in such posts, no concrete action is ever seen. On the contrary, if someone, out of emotion, writes or… pic.twitter.com/5QYzRejypO — Salman Siddiqui (@siddiqui4570) November 7, 2025

بينما قال أحد المعلقين إن ياتي نارسينغهاناند “يتحدث كثيرًا ضد الإسلام والمسلمين، وعلى الرغم من قيام الناس بوضع وسم شرطة ولاية أوتار براديش في هذه المنشورات، إلا أنه لا تُتخذ أي إجراءات ملموسة بحقه”، وأضاف “إذا كتب أحد الأشخاص أو قال شيئًا بدافع الانفعال ردًا عليه، فهناك احتمال كبير أن تُتخذ إجراءات قانونية ضده هو بدلًا من ذلك”.

H@temonger Yati Narsinghanand wants a country where there are no muslims, no mosques & no Madarasas. Well, fortunately, such country exists & he can shift there.

It's Kailasa. pic.twitter.com/qgcpd4O7jB — Tarun Gautam (@TARUNspeakss) September 11, 2025

دولة خالية من المسلمين

ويُعرف نارسينغهاناند بعدائه الشديد للإسلام، إذ يواجه أكثر من 20 قضية جنائية تتعلق بمحاولات قتل، وتحريض على العنف، والتحريض على الانتحار، فضلاً عن قضايا الكراهية الدينية.

الشهر الماضي أطلق تصريحات مستفزة مطالبا، بإقامة دولة لا وجود فيها للمسلمين أو المساجد أو المدارس الإسلامية، واتهموا غاندي -الزعيم الذي قاد الهند إلى الاستقلال- بالخيانة بحق الهندوس.

وخلال فعالية في منطقة مظفرنغار بولاية أوتار براديش شمالي الهند، عقد الكهنة مؤتمرا صحفيا أدلى فيه نارسينغاناند بتصريحاته المعادية للمسلمين، وقال “نصلي إلى الإلهة (ما) وماهاديف (آلهة هندوسية) أن يمنحانا دولتنا الخاصة. نريد وطناً لا يوجد فيه مسجد أو مدرسة دينية أو أي مسلم. لقد سئمنا منهم وانزعجنا من وجودهم”.