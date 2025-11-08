الأخبار|الهند

استفزه فوز ممداني.. كاهن هندوسي يسيء للنبي محمد (فيديو)

الكاهن ياتي نارسينغهاناند (مواقع تواصل)

محمود علاق

Published On 8/11/2025

عاد الكاهن الهندوسي ياتي نارسينغهاناند إلى إثارة الجدل مجددا، بعد أن أدلى بتصريحات مسيئة للنبي محمد وللدين الإسلامي، خلال خطاب تحريضي أمام مجموعة من الكهنة الهندوس في مدينة غازي آباد شرق العاصمة الهندية نيودلهي.

وخلال كلمته، وصف نارسينغهاناند الإسلام بأنه “سرطان على وجه الأرض”، مضيفًا أنه “لن يكون هناك إسلام بعد الآن”.

وتمادى الكاهن في إساءاته قائلاً: “لا محمد ولا أي محمد آخر سيتمكن من نطق اسم محمد”، في تصريحٍ أثار غضبًا واسعًا في أوساط المسلمين بالهند.

عمدة نيويورك

كما تطرق في خطابه إلى فوز السياسي الأمريكي من أصل هندي زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك، واصفًا الحدث بأنه “دمار عظيم”، مضيفًا: “بعد عمدة لندن المسلم صادق خان، أصبح الآن عمدة نيويورك مسلمًا من الهند“.

استفزاز مشاعر المسلمين

أثار هذا الخطاب موجة استنكار واسعة بين المسلمين في الهند، الذين اعتبروا أن الكاهن يطلق مثل هذه التصريحات فقط للفت الانتباه الإعلامي، متهمين السلطات، وخصوصًا الحزب الحاكم (بهاراتيا جاناتا)، بالتغاضي عن أفعاله وحمايته رغم البلاغات الكثيرة المقدمة ضده.

وقال الأمين الوطني في الجماعة الإسلامية بالهند إن: “الانتخابات أُجريت في نيويورك، لكن هؤلاء يثيرون القلاقل في الهند ويحاولون زعزعة السلم المجتمعي باستمرار”.

بينما قال أحد المعلقين إن ياتي نارسينغهاناند “يتحدث كثيرًا ضد الإسلام والمسلمين، وعلى الرغم من قيام الناس بوضع وسم شرطة ولاية أوتار براديش في هذه المنشورات، إلا أنه لا تُتخذ أي إجراءات ملموسة بحقه”، وأضاف “إذا كتب أحد الأشخاص أو قال شيئًا بدافع الانفعال ردًا عليه، فهناك احتمال كبير أن تُتخذ إجراءات قانونية ضده هو بدلًا من ذلك”.

دولة خالية من المسلمين

ويُعرف نارسينغهاناند بعدائه الشديد للإسلام، إذ يواجه أكثر من 20 قضية جنائية تتعلق بمحاولات قتل، وتحريض على العنف، والتحريض على الانتحار، فضلاً عن قضايا الكراهية الدينية.

الشهر الماضي أطلق تصريحات مستفزة مطالبا، بإقامة دولة لا وجود فيها للمسلمين أو المساجد أو المدارس الإسلامية، واتهموا غاندي -الزعيم الذي قاد الهند إلى الاستقلال- بالخيانة بحق الهندوس.

وخلال فعالية في منطقة مظفرنغار بولاية أوتار براديش شمالي الهند، عقد الكهنة مؤتمرا صحفيا أدلى فيه نارسينغاناند بتصريحاته المعادية للمسلمين، وقال “نصلي إلى الإلهة (ما) وماهاديف (آلهة هندوسية) أن يمنحانا دولتنا الخاصة. نريد وطناً لا يوجد فيه مسجد أو مدرسة دينية أو أي مسلم. لقد سئمنا منهم وانزعجنا من وجودهم”.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

