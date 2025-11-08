دراسة صادمة: هذا النوع من القهوة قد يسرق بصرك ببطء

حذرت دراسة طبية حديثة، من أن تناول القهوة الفورية أو سريعة الذوبان قد يكون مرتبطا بارتفاع خطر الإصابة بمرض الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهو أحد الأسباب الرئيسة لفقدان البصر الدائم لدى البالغين في المملكة المتحدة.

ويُعد هذا المرض من أكثر أمراض العيون شيوعا لدى من تجاوزوا الخمسين من العمر، إذ يؤثر تدريجيا في القدرة على القراءة والقيادة والتعرف إلى الوجوه.

تفاصيل الدراسة

وأجرى الباحثون من جامعة هوبي للطب في الصين، دراسة شملت أكثر من 500 ألف شخص، واكتشفوا وجود علاقة بين استهلاك القهوة الفورية والإصابة بالنوع المعروف بـ”الضمور الجاف للبقعة”، وهو الشكل الأكثر انتشارا من المرض.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يشربون القهوة الفورية بانتظام، معرضون لخطر أعلى من غيرهم، بخلاف من يستهلكون القهوة المطحونة أو منزوعة الكافيين، حيث لم تُسجَّل لديهم أي علاقة تذكر بالمرض.

وتبين أن بعض الجينات تلعب دورا في رفع احتمالية الإصابة بالضمور البقعي، إذ لوحظ أن الأشخاص الذين يمتلكون هذه الجينات ويتناولون أكثر من كوبين من القهوة الفورية يوميا، ترتفع لديهم نسبة الخطر بشكل كبير، بينما يؤدي استهلاك 4 أكواب يوميا إلى زيادة الخطر بنحو 7 أضعاف.

تحذير من الباحثين

وأوضحت الدكتورة سيوي ليو، من قسم طب العيون في مستشفى “تايهي شييان” التابع لجامعة هوبي، أن نتائج الدراسة تشير إلى وجود علاقة جينية بين استهلاك القهوة الفورية والضمور الجاف للبقعة، مؤكدة أن تقليل استهلاك هذا النوع من القهوة قد يسهم في الوقاية من المرض.

وأضافت أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة عليهم تجنب القهوة الفورية، لأن المرض يمثل أحد الأسباب الرئيسة للعمى الدائم غير القابل للعلاج.

ماهية المرض وأعراضه

ويؤثر الضمور البقعي في البقعة الصفراء (المَكُولا)، وهي الجزء المركزي من شبكية العين المسؤول عن الرؤية الدقيقة والمركزة.

ومع تطور الحالة، تصبح الرؤية مشوشة في المركز، بينما تبقى الرؤية الجانبية كما هي، مما يصعّب على المصابين القيام بالأنشطة اليومية مثل القراءة أو القيادة.

وتنقسم الحالة إلى نوعين رئيسيين: الضمور الجاف للبقعة، وهو الأكثر شيوعا ويحدث نتيجة تراكم فضلات خلوية تحت الشبكية. والضمور الرطب للبقعة، الذي ينتج عن نمو أوعية دموية غير طبيعية تحت العين قد تؤدي إلى فقدان شديد ومفاجئ للبصر.

ووفقا لمستشفى مورفيلدز للعيون في لندن، فإن فقدان البصر في النوع الجاف يكون تدريجيا، لكنه قد يتطور أحيانا إلى الشكل الرطب الأكثر خطورة.

عوامل قد تزيد من خطر الإصابة

وتشير الأبحاث الطبية إلى أن خطر الإصابة بالضمور البقعي يرتفع لدى المدخنين، والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السمنة، وكذلك عند من لديهم تاريخ عائلي للمرض.

ويوصي الأطباء هؤلاء الأفراد باتباع نمط حياة صحي يشمل ممارسة الرياضة بانتظام، والإقلاع عن التدخين، وتناول غذاء متوازن غني بالخضروات الورقية والأسماك الدهنية التي تسهم في حماية خلايا الشبكية.

المشكلة ليست في مادة الكافيين

ويرى الباحثون أن المشكلة لا تكمن في مادة الكافيين نفسها، وإنما في المركبات الناتجة عن عملية تصنيع القهوة الفورية.

وتوضح الخبيرة دينيس فون من كلية اختصاصيي البصريات البريطانية، أن القهوة الفورية تنتج عن طريق تجفيف مستخلص القهوة المركّز بالهواء الساخن، مما يؤدي إلى تكوين مواد ضارة مثل الأكريلاميد ونواتج الجليكيشن المتقدمة، وهي مركبات ترتبط بالالتهابات وتلف خلايا الشبكية.

ويضيف جراح العيون شيراز دايا من مركز “سينتر فور سايت” في لندن، أن القهوة الفورية تُعد من الأطعمة الفائقة المعالجة (UPF)، وهي فئة من الأغذية التي تحتوي على مركبات كيميائية تؤثر سلبا في صحة الجسم، محذرا من أن الأكريلاميد يُعد من المواد السامة التي ترتبط بالعديد من المشكلات الصحية.