بايدن: ما فعله ترامب في الجناح الشرقي للبيت الأبيض رمز مثالي لرئاسته

شن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن هجوما حادا على خلفه دونالد ترامب، متهما إياه بتقويض أسس الديمقراطية الأمريكية، وذلك خلال كلمة ألقاها في حفل لجمع التبرعات نظمه الحزب الديمقراطي في مدينة أوماها بولاية نبراسكا، مساء الجمعة.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن بايدن قوله أثناء حضوره حفلا للحزب الديمقراطي في ولاية نبراسكا، مساء الجمعة، في أوماها إن ترامب “أخذ مطرقة هدم للديمقراطية”، مشيرا إلى أعمال الهدم التي أجراها ترامب في الجناح الشرقي من البيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات ضخمة تبلغ مساحتها 90 ألف قدم مربعة.

مطرقة هدم البلاد

وأضاف ساخرا “كنت أعلم أن ترامب سيأخذ مطرقة هدم للبلاد، لكن لم أكن أعلم أن هناك مطرقة حقيقية”، معتبرا أن “ما فعله ترامب في البيت الأبيض هو رمز مثالي لرئاسته”.

وأكد بايدن أن ترامب لم يكتفِ بـ”هدم بيت الشعب”، بل وجَّه ضربات إلى الدستور وسيادة القانون وجوهر الديمقراطية الأمريكية نفسها.

العصر الذهبي

كما سخر من تصريحات ترامب الأخيرة التي وصف فيها ولايته الثانية بأنها “العصر الذهبي”، قائلا “الذهب الوحيد هو ما يعلقه على جدران مكتبه”، في إشارة إلى الزخارف المذهبة التي أدخلها ترامب إلى المكتب البيضاوي.

وخلال كلمته، توجه بايدن بخطاب مباشر إلى ترامب قائلا “أفعالك تحرجنا كأمة، بصراحة تامة”، متهما إياه بخدمة مصالح الأثرياء على حساب الأمريكيين العاديين. وأضاف غاضبا “أنت تعمل لدينا، نحن لا نعمل لديك. تعمل للشعب، لا للمليارديرات وأصحاب الملايين”.

دعم الرعاية الصحية

وتطرَّق بايدن إلى تجربته الصحية الأخيرة بعد إصابته بسرطان البروستاتا، مؤكدا أن علاجه الناجح بفضل التقدم الطبي يبرهن أهمية دعم الرعاية الصحية، قبل أن ينتقد ترامب وحلفاءه الجمهوريين “لتقليصهم تمويل الحكومة للرعاية الصحية، وهو ما يجعلها أكثر تكلفة على الجميع تقريبا”.

وجاءت تصريحات بايدن في وقت تمر الولايات المتحدة بأطول إغلاق حكومي في تاريخها، نتيجة الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تمويل الرعاية الصحية، إذ يرفض الديمقراطيون تمرير مشروع تمويل حكومي لا يمدد الإعفاءات المقررة بموجب “قانون الرعاية بأسعار معقولة”.

انتصارات الحزب الديمقراطي

كما احتفى بايدن بانتصارات الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأخيرة، قائلا بحماس “الحزب الديمقراطي عاد بقوة”، مشيرا إلى فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك، وأبيغيل سبانبيرغر في فرجينيا، وميكي شيريل في نيوجيرسي، إلى جانب تمرير اقتراح ديمقراطي لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في كاليفورنيا.

وقال بايدن إن نتائج الانتخابات “رسالة واضحة من الشعب الأمريكي إلى ترامب وأنصاره”، تؤكد رفض سياساته، مضيفا “الديمقراطية ليست أمرا مضمونا، حتى في أمريكا. علينا أن نبذل الجهد لحمايتها، وأن ننتخب من يؤمنون بها ويدافعون عنها”.

وختم بايدن خطابه بالقول “أنا أعرف هذه الأمة وأعرف الشعب الأمريكي، وأقولها بثقة: لا أحد، ولا حتى الرئيس، يستطيع تدمير ديمقراطيتنا ما دمنا متحدين ونقاتل من أجلها”.