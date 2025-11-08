تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية (فيديو)

شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية، اليوم السبت، سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت المواطنين وممتلكاتهم، وأسفرت عن إصابات واعتداءات وعمليات اقتحام واحتجاز في مناطق متفرقة، وسط تصاعد في اعتداءات المستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال.

ففي القدس المحتلة، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال المدينة. وأفادت وزارة الصحة بأن إصابته طفيفة، وقد نُقل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله للعلاج. وأوضحت مصادر أمنية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاهه قرب جدار الفصل العنصري، وهو ما أدى إلى إصابته في القدم.

حالات اختناق في نابلس

وفي نابلس، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال قرية سالم شرق المدينة، وأطلقت قنابل الغاز السام بكثافة نحو مسجد عز الدين القسام أثناء صلاة العشاء، وهو ما تسبب في إصابة المصلين بالاختناق. كما نصب الجنود حاجزا عسكريا عند مدخل القرية، وفتشوا المركبات.

وفي حادث آخر بمحافظة نابلس، استولت قوات الاحتلال على مركبتين لجمع النفايات تتبعان لبلدية عقربا، واحتجزت رئيس البلدية ونائبه والعاملين في قسم الصحة. وقال رئيس البلدية صلاح جابر، بعد الإفراج عنه، إن جنود الاحتلال والمستوطنين اقتحموا مكب النفايات شرق البلدة، واحتجزوهم ساعات قبل مصادرة المركبتين.

حاجز عسكري في بيت لحم

أما في بيت لحم، فقد نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل بلدة الخضر الشرقي، وأوقفت المركبات ودققت في هويات المواطنين، وهو ما تسبب في أزمة مرورية خانقة بمنطقة “المقابر”.

وفي جنين، هاجم مستوطنون منازل المواطنين في قرية رابا جنوب شرق المدينة، بحماية جيش الاحتلال الذي اقتحم القرية بالتزامن مع الاعتداء. كما دهمت قوة إسرائيلية محيط مدرسة بلدة السيلة الحارثية، واعتدت على أطفال كانوا يلعبون في المكان، دون تسجيل إصابات.

اقتحامات الأغوار الشمالية

وفي الأغوار الشمالية، اقتحم مستوطنون تجمعات مكحول وسمرة والمناطق المحيطة، وتجولوا فيها، وهو ما أثار الرعب بين النساء والأطفال. وتشهد مناطق الأغوار اقتحامات متكررة تهدف إلى التضييق على السكان ومنعهم من رعي مواشيهم أو الوصول إلى أراضيهم.

قطع أشجار الزيتون

وفي الخليل، هاجم مستوطنون من البؤر المقامة شرق يطا المواطنين في منطقة تل ماعين، بعد أن أطلقوا مواشيهم في أراضي عائلة مخامرة. واعتدت قوات الاحتلال التي رافقت المستوطنين على عدد من الشباب بالضرب المبرح، قبل أن تطلق سراحهم لاحقا. ونُقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين عولج الآخرون ميدانيا.

وفي رام الله، قطع مستوطنون أشجار زيتون مثمرة في قرية دير جرير شرق المدينة، في اعتداء جديد يستهدف المزارعين ومصدر رزقهم مع اقتراب موسم القطاف.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار تصاعد ممارسات الاحتلال والمستوطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية، التي تشهد منذ أسابيع حملة اقتحامات واعتداءات ممنهجة تستهدف المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم.