تصويت بالكونغرس يترك الحكومة الأمريكية في حالة شلل

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى إنهاء أزمة الإغلاق الحكومي، التي تُعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك بتصويت 53 عضواً مؤيداً مقابل 43 معارضاً.

وجاء رفض المشروع بعد أن صوّت معظم الأعضاء الديمقراطيين ضده، مبررين موقفهم بأنه يمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحيات واسعة تسمح له بحجب رواتب بعض العاملين في الحكومة الفدرالية.

يُذكر أن تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ يتطلب تأييد 60 صوتاً على الأقل، وهو ما لم يتحقق خلال جلسة التصويت.

كان الرئيس الأمريكي ترامب نشر على موقعه الرسمي في منصة “تروث سوشيال” قائلا: “حان الوقت لإنهاء سياسة التعطيل وفتح بلادنا على الفور”، مضيفاً: “حان الوقت لكي يتوقف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون عن اللعب مع الديمقراطيين اليساريين المتطرفين”.

الإغلاق الأطول في تاريخ أمريكا

دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، اليوم السبت، يومه الـ39 ليصبح الأطول في تاريخ البلاد ويسجل رقما قياسيا جديدا بعد أن كان أطول فترة إغلاق سابقة 35 يوما.

ولم يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس منذ انتهاء الميزانية السابقة للدولة الفيدرالية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، من التوصل إلى اتفاق يسمح بتخطي هذا الشلل الذي يسبب اضطرابا في حياة ملايين الأمريكيين من تقليص البرامج الحكومية وتأخير رحلات الطيران ووقف صرف أجور أغلب موظفي الحكومة الاتحادية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.