شاهد: لحظة اندلاع حريق بمستودع عطور في تركيا ومقتل 6 أشخاص

أعلنت السلطات التركية مقتل ستة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، أحدهم بحالة حرجة، جراء حريق اندلع صباح السبت في مستودع ومصنع للعطور بمدينة ديلوفاسي الصناعية شمال غربي البلاد.

وقال محافظ كوجالي، إلهامي أكتاش، للتلفزيون الرسمي إن النيران اشتعلت قرابة التاسعة صباحا (السادسة صباحا بتوقيت غرينتش)، مؤكدا “أحد المصابين بحالة حرجة بسبب الحروق، والأربعة الآخرون حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج”.

وأضاف أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق وأخمدته بسرعة، ونفذت عمليات التبريد، في حين بدأ المدعي العام التحقيق لتحديد أسباب الحادث التي لم تُعرف بعد.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام تركية احتراق طابقين من المبنى الذي يُستخدم لتصنيع العطور وتخزينها. وقال شاهد عيان لقناة “إن تي في” إنه سمع انفجارا في وقت الحريق، ورأى أحد زملائه وملابسه مشتعلة، فسارع لإخمادها قبل أن تعلو ألسنة اللهب وتصاحبها صرخات.

وتقع ديلوفاسي على بُعد نحو 70 كيلومترا جنوب شرق إسطنبول، وتضم العديد من المصانع والمستودعات، مما يجعلها منطقة ذات نشاط صناعي كثيف.